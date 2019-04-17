Wednesday

Apr 17, 2019 at 1:01 AM


DIVORCES GRANTED:

Amy Patricia Riggan and Tyler Tate Riggan

Kevin Bruce Williams and Jessica Williamson

Marivel Camacho Alcantara and Jose Luis Alcantara

Kala Berniece Schoenhals and Aaron Moss Malone

Laura McMillan Rodriguez and Michael Rodriguez

Marcus Deon Franklin and Casey Ann Franklin

Brandyn Kyle Craig and Jessica Jo Lewis

 

DIVORCES FILED:

Chelsi Renee Long and Austen Travis Long

Keith M. Carroll and Taylor Larie Green

Kimberly Jan Tosi and Gary Louis Tosi

Maria I. Bonilla Peraza and Abraham D. Delacruz

Summer Shaw Knight and James Charles Knight