Sunday

Oct 11, 2020 at 2:33 PM


Mariah Danielle Lopez and Asaph Juarez


Megan Brooke Kirksey and Zachary Jon West


Kayla Renee Jackson and Lizzette Rosado


Miles Brandon Snow and Cassidy Grace Hanson


Timothy Dale Jones and Zaira F Luevano-Zavala


Daniel Isacc Garcia and Julie Micah Renee Morgan


Griffyn Kennedy Ruiz and Jay Bailey Pendergrass


Logan Ashton McMurray and Allen Brice Gentry


Charles Matthew Wood and Christine Marie Prater


Calem Frank Macha and Krista Elizabeth Lennox


Taya Lshay Bishop and James Dalton Calaway


Jennifer Nicole Cravey and Daniele Nicole Kibby


Javier Ybarra and Stephanie Lynn Martinez


Megan Renay Green and Timothy Patrick Maher


Michael Bryan Carman and Shelby Elizabeth Nuckolls


Amanda Nicole Davidson and Leopoldo Rodriguez Jr.


Zachary Mitchell Buckley and Addie Marie Grant


Adrian Miguel Luna and Leslie Paige Brown


Billie Michelle York and Alexandre Seguin


Jarrod Drew Jeffers and Teresa Marie Halterman


Carson Daniel Downing and Ashtyn Taylor Kahn


Joseph William McKenzie and Amanda Sue Brazil


Courtney Jayde Rodriguez and Justin Patrick Servantez


Sarah Jane Elizabeth Choate and Jarod Louis Loffler


Morgan Leigh Webb and Nathan Bryan Dziedzic


Nicholas Nolan Coker and Ashlee Gabrielle Anderson


Grant Daniel Savage and Bailee Michelle Johnson


Paula Jo Payne and Travis William Garrison


Cade Christian Curry and Haley Elizabeth Spoonemore


John Mark Herrera and Diserea Lynn Navejar


Adrian Carlos Flores and Ashley Marie Saldana


Jaime Jose Rosales and Brianna Nicole Dempsey


Timothy Hagins and Cayley Taylor Condon


Veronica Leal Perez and Shad Logan Qualls


Robby Bryton Reedy and Gabrielle Monique Rodriguez


Nikolai Grant Cooper and Laura Elizabeth Woods


Marcos Rios and Andrew Lee Santoyo


Jefferson Davis Inglish III and Amelia Julie Bosquez


Caitlyn Sarah Blair and Caleb James Hullum


Yesena Angela Mancilla and Julius Zantwaun Hendrix


Caranda Darrielle Cobbs and Eric Sharrodd Hightower


Henry Lee Brice Jr. and Jessica Ruth Davis