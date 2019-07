The Lone Star Conference announced Thursday that 104 Tarleton student-athletes have earned Commissioner's Honor Roll honors for the 2019 spring semester.

The Commissioner's Honor Roll is announced after the fall and spring semesters with student-athletes qualifying based on grade point average for the current semester. To be eligible for the honor roll, student-athletes must have a minimum 3.30 GPA for the current semester and be on the roster.

31 Tarleton student-athletes finished the semester with a perfect 4.0 GPA for the semester.

The following is a complete list of the Commissioner's Honor Roll award winners, listed by sport with an asterisk (*) representing a 4.0 GPA:

Track & Field (37):

Johen Deleon*

Colton Troutman*

Gwyneth Garcia*

Kylee Ponder*

Justin Botello*

Chandee Bachmeyer*

Rebekah Halepaska*

Marlaina Morgan*

Lightsey Puryear*

Arianna Stegall

Andelynn Carlton

Dalton Stidham

Rascellis Williams

Gretzel Jimenez

Mikayla Pokorny-Morris

Kamrynn Schiller

Esmeralda Fuentes

Jasmine McQuirter

Taylor Richards

Hayden Dibble

Tylor Randell

Timothy Gowans

Michael Simcho

Jarred Elizondo

Bailey O'Connor

Alexis Terry

Takehra Jones

Karen James

Lorenzo Jones

Skyler Sandusky

Dahmir Pearson

Rylan Kaufman

Jessica Ramirez

Kinsley Troutman

Jill Johnson

Hailey Martin

Nichola Mosqueda

Softball (17):

Amanda Conner*

Jordan Withrow*

Karlie Milburn*

Jessica Lee*

Madison Goin*

Kristen Zuehl*

Karli Herron

Lexi Grimaldo

Elizabeth Svienty

Tanna Huie

Morgan Ling

Kadyn Kirkpatrick

Georgia Capell

Jessika Truax

Danyel Kesselus

Miranda Pruitt

Rachel Williams

Baseball (16):

Alex DeBell*

Chris Reed*

Zach Svensson*

Kade Turnage*

Luke Morton

Case Rolen

Jonathon Law

Tyler Parker

Tyler Fowler

Abel Osoria

Hunter Thomas

Samuel West

James Morris

Jacob Cornell

Dexter Pruitt

Jacob Spence

Football (7):

Brant Bailey*

Matthew Mitchell*

Noah Perez

Cole Pettit

Brett Harris

Samuel Jackson

Bowie Franks

Women's Basketball (7):

Kylie Collins*

Nina Alvarez*

Kandyn Faurie*

Katie Webster

Hannah Hyde

Mackenzie Hailey

Marissa Escamilla

Volleyball (7):

Charlotte Bradshaw*

Adriana Darthuy

Alexis Applewhite

Amber Strange

Carmen Kinsey

Kayla Brannon

Lauren Kersey

Women's Tennis (5):

Neetika Sud*

Alicia Barbaroux

Faustine Palatte

Nathalie Ulander

Sofija Hrovat

Men's Basketball (4):

Jesse Hill*

Ivan Tevis*

Sam Marshall

Isaiah Boling

Women's Golf (4):

Casey Leatherman*

Breanna Smith*

Junie Khaw*

Sophie Caldon