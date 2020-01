District 2-6A

MVP: Joseph Plunk, Sr., Amarillo Tascosa

Co-Offensive MVPs: Loic Founji, Sr., Wide Receiver, Midland Lee; Easton Hernandez, Sr., Quarterback, Permian; Donovan Smith, Sr., Quarterback, Frenship

Defensive MVP: Charlie Gonzales, Sr., Midland Lee

Offensive Newcomer of the Year: Malachi Medlock, So., Permian

Defensive Newcomer of the Year: Kameron Curry, Soph., Midland Lee

Co-Coaches of the Year: Clint Hartman, Midland Lee; Jeff Ellison, Permian

First Team Offense: Mikey Serrano, Jr., Quarterback, Midland Lee; Malachi Medlock, Soph., Running Back, Permian; Ryan Quiroz, Sr., Running Back, Midland Lee; Alex Rose, Sr., Running Back, Permian; Major Everhart, Soph., Running Back, Tascosa; Christian Romero, Jr., Wide Receiver, Midland Lee; Drew Hocult, Sr., Wide Receiver Frenship; Shemar Davis, Jr., Wide Receiver, Midland Lee; Cooper Scott, Sr., Wide Receiver, Frenship; Jordan Maden, Sr., Wide Receiver, Frenship; Dre Cobb, Sr., Wide Receiver, Odessa High; Brandon Sanders, Sr., Tight End, Tascosa; Sam Burns, Sr., Offensive Line, Permian; Eric Cisneros, Sr., Offensive Line, Midland Lee; Sobham Soleymani, Sr., Offensive Line, Amarillo Tascosa; James Bruce, Sr., Offensive Line, Permian; Ryan Pierce, Sr., Offensive Line, Midland Lee; Brandon Gonzalez, Sr., Offensive Line, Tascosa; Lucas Torres, Sr., Offensive Line, Midland High; Carson Roberts, Sr., Kicker, Permian

First Team Defense: Kameron Curry, Soph., Defensive Line, Midland Lee; Jake Parchman, Sr., Defensive Line, Permian; Tracy Mackey, Sr., Defensive Line, Midland Lee; Evan Barboza, Sr., Defensive Line, Frenship; LB Moore, Sr., Defensive Line, Tascosa, Mitch Murray, Sr., Defensive Line, Tascosa; Charlie Gonzales, Sr., Inside Linebacker, Midland Lee; Teo Banks, Jr., Inside Linebacker, Permian; Michael Hinojosa, Sr., Inside Linebacker, Midland Lee; Chris Sunn-Solis, Sr., Inside Linebacker, Tascosa; Trent Low, Sr., Outside Linebacker, Midland Lee; Bruce Franco, Sr., Cornerback, Midland Lee; Danny Gilbreth, Sr., Cornerback, Tascosa; Chase Stell, Sr., Safety Permian; Karl Taylor, Sr., Safety, Midland Lee; Colton Anderson, Sr., Safety, Frenship; Carson Roberts, Sr., Punter, Permian; Max Burleson, Sr., Punter, Tascosa

Second Team Offense: Diego Cervantes, So., Quarterback, Odessa High; Willam Bayouth, Jr., Running Back, Frenship; Makhilyn Young, So., Running Back, Midland Lee; Parker Settle, Sr., Running Back, Tascosa; Daniel Garcia, Jr., Running Back, Midland High; Evan McMaryion, Sr., Wide Receiver, Midland Lee; Amarion Garrett, Jr., Wide Receiver, Permian; Neri Carrasco, Sr., Wide Receiver, Permian; Josh Lehrere, Sr., Wide Receiver, Midland High; Jovanni Flotte, Jr., Wide Receiver, Odessa High; Hayden Hall, Sr., Tight End, Midland Lee; Harris Sewell, Fr., Offensive Lineman, Permian; Carlos Garcia, Jr., Offensive Lineman, Midland Lee; Zach Heller, Sr., Offensive Lineman, Midland Lee; Logan Fulton, Sr., Offensive Lineman, Tascosa; Brett Canis, Jr., Offensive Lineman, Midland High; Louis Wilson, Sr., Offensive Lineman, Odessa High; Cage Jones, Sr., Kicker, Frenship

Second Team Defense: Manny Ramirez, Sr, Defensive Lineman, Permian; Elijah Nunez, Jr., Defensive Lineman, Midland Lee; Logan Douglas, Sr., Defensive Lineman, Frenship; Josiah Emmitt, Sr., Defensive Lineman, Tascosa; Tristan Laughlin, Jr., Inside Linebacker, Frenship; Darius Sanders, Jr., Inside Linebacker, Tascosa; Sly Galindo, Sr., Inside Linebacker, Midland High; Cade Mendoza, Sr., Inside Linebacker, Odessa High; Brian Hicks, Sr., Cornerback, Midland Lee; Dashavion Williams, Sr., Cornerback, Permian; Elijah Gomez, Sr., Cornerback, Frenship; D.J. Tatum, Jr., Cornerback, Tascosa; Jacob Maltos, Jr., Safety, Midland Lee; Kendyn Armstrong, Jr., Safety, Permian; Alyjah Garcia, Sr., Safety, Frenship; Jamison Horton, Sr., Safety, Tascosa; Brannon Mannix, So., Safety, Midland High

Honorable Mention: Kelton Cosselmon, Offensive Lineman, Tascosa; Dwight Pressley, Defensive End; Jacob Beaty, Offensive Lineman, Tascosa; Ollie Swope, Offensive Lineman, Tascosa; Logan Nance, Running Back, Tascosa; Kaden Thurman, Defensive Back, Tascosa; Jaiton McMorris, Tascosa; Ben Browder, Offensive Lineman, Midland High; Ivan Campos, Kicker, Midland High; Karlo Urias, Defensive End, Midland High; Braxton Pearson, Defensive Tackle, Midland High; Nick Peralta, Quarterback, Midland High; Jordan Springer, Linebacker, Midland High; Kaden Welch, Linebacker, Midland High; Nick Baiano, Wide Receiver, Midland High; Spencer Blue, Offensive Lineman, Midland High; Damien Garcia, Outside Linebacker, Midland Lee; Trevor Van Husen, Offensive Lineman, Midland Lee; Nathan Calvary, Tight End, Odessa High; Senjun McGarity, Running Back, Odessa High; Michael Salas, Running Back, Odessa High; Jesse Cervantes, Defensive Back, Odessa High; Joel Rodriguez, Offensive Linebacker, Odessa High; Jalen Edwards, Defensive Back, Odessa High; Brandton McLendon, Linebacker, Odessa High; Gary Brooks, Defensive Lineman, Odessa High; Julian Adame, Defensive Lineman, Odessa High; Alex Rose, Wide Receiver, Permian; Ke’Shawn Wright, Defensive End, Permian; Mark Samaniego, Linebacker, Permian; Logan Phillipes, Linebacker, Permian; Kayden Baze, Linebacker, Permian; Christian Nieto, Defensive Back, Permian; Isaak Gamboa, Offensive Lineman, Permian; Terran Limuel, Permian

District 2-5A, Division I

MVP: Will Maynard, Jr., Amarillo High

Offensive MVP: Noah Garcia, Jr., Abilene Cooper

Defensive MVP: Dylon Davis, Sr., Abilene Cooper

Newcomer of the Year: Will Boyles, So., Coronado

Utility Player of the Year: Peyton Conner, Sr., Amarillo High

Coach of the Year: Chad Dunnam, Amarillo High

First Team Offense: Sawyer Robertson, Jr., Quarterback, Coronado; Blake Bedwell, Sr., Running Back, Amarillo High; Corbin Putman, Sr., Running Back, Caprock; Ty Williams, Sr., Running Back, Monterey; Braiden Hill, Sr., Tight End, Abilene Cooper; Corbin Russell, Sr., Fullback, Abilene Cooper; Daelin Campos, Sr., Wide Receiver, Abilene Cooper; Davin Lemmons, Jr., Wide Receiver, Amarillo High; Jon Hernandez, Sr., Wide Receiver, Coronado; Tyrie Tipton, Sr., Wide Receiver, Monterey; MJ Singleton, Jr., Wide Receiver, Monterey, Eli Martinez, Jr., Wide Receiver, Coronado; Jace Young, Jr., Center, Amarillo High; Tommy Allmand, Sr., Center, Abilene Cooper; Ryan Gofigan, Sr., Offensive Tackle, Abilene Cooper; Justin Smith, Sr., Offensive Tackle, Abilene Cooper; Jeff Jackson, Sr., Offensive Tackle, Amarillo High; Devon Cosby, Sr., Offensive Guard, Abilene Cooper; Andrew Tittle, Sr., Offensive Guard, Amarillo High; Gage McVey, Sr., Offensive Guard, Abilene Cooper; Devon Smith, Sr., Punter, Caprock

First Team Defense: Jorrian Moses, Sr., Defensive End, Abilene Cooper; Douglas Sims, Jr., Defensive End, Abilene Cooper; Alex Harris, Sr., Defensive End, Monterey; Colton Grimes, Sr., Defensive Tackle, Abilene Cooper; Jose Sanchez, Sr., Defensive Tackle, Caprock, Zylis Johnson, Jr., Defensive Tackle, Monterey; Aeneas Favors, Sr., Outside Linebacker, Abilene Cooper; Cole Boxwell, Sr., Outside Linebacker, Amarillo High; Izaiah Kelley, Jr., Outside Linebacker, Coronado; Isaiah Carrasco, Sr., Inside Linebacker, Caprock; Charlie Robinson, Jr., Inside Linebacker, Coronado; Beau Mitchell, Sr., Inside Linebacker, Amarillo High; LaDainian Diaz, Sr., Defensive Back, Abilene Cooper; Jake Maynard, Jr., Defensive Back, Amarillo High; Evan Newkirk, Sr., Defensive Back, Amarillo High; Isaiah Boutte, Sr., Defensive Back, Abilene Cooper; Cayden Johnson, Sr., Defensive Back, Amarillo High; Kaleb Pillow, So., Defensive Back, Coronado, AJ Villar, Jr., Kicker, Amarillo High

Second Team Offense: Coreon Bailey, Sr., Quarterback, Monterey; Jessus Menjivar, Sr., Running Back, Abilene Cooper; Taevon Hood, Jr., Running Back, Amarillo High; Keith Ramirez, Fr., Running Back, Lubbock High; Fabian Morales, Sr., Tight End, Caprock; Donavaughn Hill, Sr., Fullback, Monterey; Jose Reynoso, Sr., Wide Receiver, Caprock; Noe Tijeruna, Jr., Wide Receiver, Lubbock High; Izaiah Clark, Sr., Wide Receiver, Abilene Cooper; Caden Mincey, Sr., Wide Receiver, Amarillo High; Bryan Rodriguez, Sr., Wide Receiver, Caprock; Cory Ferriera, Jr., Wide Receiver, Coronado; Christopher Galaviz, Sr., Center, Caprock; Sam Zaccardo, Sr., Center, Coronado; Ashton Daniel, Jr., Offensive Tackle, Amarillo High; Slade Short, Jr., Offensive Tackle, Coronado; Ja’Coby Stele, Sr., Offensive Tackle, Coronado; Jayden Price, Jr., Offensive Tackle, Monterey; Josh Pearson, Sr., Offensive Guard, Caprock; Anthony Torres, Sr., Offensive Guard, Monterey; Roman Holt, Jr., Offensive Guard, Coronado; Isaiah Boutte, Sr., Punter, Abilene Cooper

Second Team Defense: Luke Ramsey, Sr., Defensive End, Amarillo High; Robbie Barba, Jr., Defensive End, Caprock; Trey Ellis, Sr., Defensive End, Coronado; Foster Bentley, Jr., Defensive Tackle, Amarillo High; Lawrence Baca, Jr., Defensive Tackle, Caprock; Julius Maze, So., Defensive Tackle, Coronado; Anthony Batrez, Sr., Outside Linebacker, Abilene Cooper; Brock Ewing, Jr., Outside Linebacker, Amarillo High; Eli Martinez, Jr., Outside Linebacker, Caprock; Jayden Harms, Sr., Inside Linebacker, Abilene Cooper; Braylon Milligan, Jr., Inside Linebacker, Amarillo High; Jacob Deax, So., Inside Linebacker, Abilene Cooper; Brady Miller, Jr., Defensive Back, Abilene Cooper; Trey Thomas, Jr., Defensive Back, Amarillo High; Carlos Rodallegas, Sr., Defensive Back, Caprock; Imari Jones, Jr., Defensive Back, Coronado; Daniel Lujan, Jr., Defensive Back; Trent White, Defensive Back, So., Defensive Back, Monterey; Cason Polivoda, Jr., Kicker, Caprock.

District 3-5A, Division II

MVP: Nehemiah Martinez, Sr., Lubbock-Cooper; Jacob Rodriguez, Jr., Wichita Falls Rider

Offensive MVP: Isaiah Johnson, Sr., Lubbock-Cooper

Defensive MVP: Kyler Jordan, So., Lubbock-Cooper

Offensive Newcomer of the Year: Jed Castles, Jr., Wichita Falls Rider

Defensive Newcomer of the Year: Ryan Murdock, Jr., Wichita Falls High

Special Teams Player of the Year: Nick Darcus, Jr., Wichita Falls Rider; Brock Thompson, Sr., Lubbock-Cooper

Coaching Staff of the Year: Lubbock-Cooper

First Team Offense: Cooper LaFebre, Jr., Quarterback, Lubbock-Cooper; Brayden Beck, Jr., Running Back, Randall; Jacob Dennis, Sr., Running Back, Lubbock-Cooper; Cameron Bednarz, Sr., Tight End, Lubbock-Cooper; Tyler Hairston, Sr., Fullback, Lubbock-Cooper; Ty Carter, Sr., Wide Receiver, Lubbock-Cooper; Brandon Elison, Sr., Wide Receiver, Randall; Isaiah Johnson, Sr., Wide Receiver, Wichita Falls High; Michael Miller, Sr., Wide Receiver, Randall, Ranse Radtke, Jr., Wide Receiver, Wichita Falls Rider; Zach Williams, Sr., Wide Receiver, Wichita Falls High; Ayden Visage, Sr., Center, Lubbock-Cooper; Robert Blue, Sr., Offensive Guard, Wichita Falls High; Jaykob Mills, Sr., Offensive Guard, Randall; Chase Rodriguez, Jr., Offensive Guard, Lubbock-Cooper; Lance Asmus, Jr., Offensive Tackle, Wichita Falls Rider; Ryan Knutson, Sr., Offensive Tackle, Randall; Michael Vargas, Sr., Offensive Tackle, Wichita Falls High; Colson Welch, Sr., Kicker, Wichita Falls Rider

First Team Defense: Gage Peters, Sr., Defensive Tackle, Lubbock-Cooper; AJ Sargent, Sr., Defensive Tackle, Wichita Falls Rider; Emaurion Banks, Jr., Defensive End, Wichita Falls Rider; Jacob Dollar, Sr., Defensive End, Wichita Falls High; Lukas Martinez, Sr., Defensive End, Lubbock-Cooper; Brayden Beck, Jr., Inside Linebacker, Randall; Branson Britten, Jr., Inside Linebacker, Randall; Kobie McKinzie, So., Inside Linebacker, Lubbock-Cooper; Mason Connor, Jr., Outside Linebacker, Wichita Falls Rider; Kaden Moseley, Sr., Outside Linebacker, Lubbock-Cooper; Tavian Combs, Sr., Safety, Randall; Jordan Kirkpatrick, Jr., Safety, Lubbock-Cooper; Jack Murdock, Sr., Safety, Wichita Falls High; Ranse Radtke, Jr., Safety, Wichita Falls Rider; Quintrell Coleman, Sr., Cornerback, Wichita Falls High; Dominique Horton, Jr., Cornerback, Wichita Falls Rider; Rylan Wilcox, Jr., Cornerback, Lubbock-Cooper; Robert Mott, Sr., Punter, Lubbock-Cooper

Utility: Michael Rhoades, Sr., Plainview; Tristan Norris, Jr., Wichita Falls Rider; Carter Bradley, Jr., Lubbock-Cooper; Juan Prieto, Sr., Wichita Falls High; Cason Hanna, Sr., Abilene Wylie; Dylan Cheyne, Jr., Randall

Second Team Offense: Jakobe Norman, Sr., Quarterback, Randall; Zy Gravitt, Jr., Quarterback, Wichita Falls High; Latrevius Byrd, Jr., Running Back, Wichita Falls Rider; Peyton McNutt, Sr., Running Back, Plainview; Bricen Vialpando, So., Running Back, Wichita Falls High; Creed Browder, Jr., Tight End, Randall; Isaiah Wetzel, Jr., Fullback, Wichita Falls Rider; Creed Cooper, Jr., Wide Receiver, Abilene Wylie; Kelan Jordan, Sr., Wide Receiver, Lubbock-Cooper; Kole Mayberry, Sr., Wide Receiver, Plainview; Mason Tupin, Sr., Wide Receiver, Randall; Dane Wilson, Sr., Wide Receiver, Wichita Falls Rider; Samuel Strong, Sr., Center, Randall; Issaiah Carballo, Sr., Offensive Guard, Randall; Connor Partridge, Sr., Offensive Guard, Wichita Falls Rider; Duncan Alexander, Jr., Offensive Tackle, Abilene Wylie; Phillip Paris, Jr., Offensive Tackle, Wichita Falls High; Tanyon Zachary, So., Offensive Tackle, Lubbock-Cooper; Kordell Dorman, Sr., Kicker, Wichita Falls High

Second Team Defense: Dawson Ritter, Sr., Lubbock-Cooper; Marquis Smith, Jr., Defensive Tackle, Wichita Falls High; Isaiah Wetzel, Jr., Defensive Tackle, Wichita Falls Rider; Luke McCarthy, Jr., Defensive End, Lubbock-Cooper; Ian Story, Sr., Defensive End, Wichita Falls Rider; Tyson Whiteside, Sr., Defensive End, Wichita Falls High; Justin McKay, Sr., Inside Linebacker, Wichita Falls High; Dax Morris, Sr., Inside Linebacker, Abilene Wylie; Garison Smitherman, Jr., Inside Linebacker, Lubbock-Cooper; Jhett Baldwin, Sr., Outside Linebacker, Randall; Jayden Barrera, Sr., Outside Linebacker, Plainview; Baylen Faris, Sr., Outside Linebacker, Wichita Falls High; Zach Corona, Sr., Safety, Abilene Wylie; Jack Hatch, Jr., Safety, Wichita Falls Rider; Axel Herrera, Sr., Cornerback, Randall; Bryson Stevens, Sr., Cornerback, Lubbock-Cooper; Jared Gallegos, Jr., Punter, Randall

District 2-4A, Division I

District MVP: Brett Leach, Sr., Andrews

Offensive MVP: Markeese Lawrence, Jr., Andrews

Defensive MVP: Esau Flores, Sr., Andrews

Newcomer of the Year: Jason Mejia, Jr., Seminole

Lineman of the Year: Martin Klassen, Sr., Seminole

Coach of the Year: Ralph Mason, Andrews

First Team: Jarrett Bagwell, Sr., Quarterback, Seminole; Albert Rodriguez, Jr., Quarterback, San Angelo Lake View; Damion Espino, Jr., Running Back, Seminole; Orlando Sanchez, Jr., Running Back, Big Spring; Aiden Ward, Jr., Full Back, Seminole; Johnny Espinosa, Sr., Wide Receiver, San Angelo Lake View; Austin Bandy, Jr., Wide Receiver, San Angelo Lake View; Kaycen Andrews, Jr., Wide Receiver, Seminole; Kaedyn Wade, Sr., Tight End, Seminole; Axel Lara, Sr., Offensive Lineman, Seminole; Jaxon Washington, Sr., Offensive Lineman, Seminole; Nathan Harms, Jr., Offensive Lineman, Seminole; Jesus Lopez, Jr., Offensive Lineman, Andrews; Zeke Rivera, So., Offensive Lineman, Andrews; Jason Mejiaa, Jr., Kicker, Seminole

First Team Defense: Bryce Lopez, Sr., Defensive Lineman, Seminole; Jaxon Washington, Sr., Defensive Lineman, Seminole; Kaden Collins, Jr., Defensive Lineman, Andrews; Joel Estrella, Sr., Defensive Lineman, Andrews; Dylan Stokes, Sr., Linebacker, Seminole; Devin Doerksen, Sr., Linebacker, Seminole; Brock Tijerina, So., Linebacker, Andrews; Abel Clark, Sr., Linebacker, Big Spring; Logan Sanders, Sr., San Angelo Lake View, Linebacker; Luis Zubiate, Sr., Secondary, Seminole; Zephaniah Nelson, Sr., Secondary, Big Spring; Jacob Lawson, Sr., Secondary, Andrews; Rodney Lopez, Sr., Secondary, Andrews; Joshua Torres, So., Punter, San Angelo Lake View

Second Team Offense: Esau Flores, Sr., Running Back, Andrews; Makii Adams, Jr., Running Back, Seminole; Isaiah Johnson, Jr., Fullback, Big Spring; Rodney Lopez, Sr., Wide Receiver, Andrews; Jacob Lawson, Sr., Wide Receiver, Andrews; AJ Britten, Sr., Wide Receiver, Andrews; Kaegan Mitchell, So., Big Spring, Wide Receiver; Gabe Gomez, Sr., Tight End, Big Spring; Irvin Delgado, Jr., Seminole, Offensive Lineman; Garrett Currie, Sr., Offensive Lineman, Seminole; Christian Nunez, Sr., Offensive Lineman, Andrews; Cody High, Jr., Offensive Lineman, San Angelo Lake View; Andrew Roberts, Sr., Offensive Lineman, Big Spring; Daneil Ramos, Sr., Kicker, San Angelo Lake View

Second Team Defense: Oscar Ariza, Jr., Defensive Lineman, Seminole; Jesus Lopez, Jr., Defensive Lineman, Andrews; Justin Gonzales, Sr., Defensive Lineman, Andrews; Jeremy Hernandez, Sr., Defensive Lineman, San Angelo Lake View; Brenden Garcia, Sr., Defensive Lineman, San Angelo Lake View; Emilio Aguilar, Jr., Linebacker, Seminole; Nick Gomez, Sr., Linebacker, Big Spring; John Mendez, Jr., Linebacker, San Angelo Lake View; Luis Cervantes, Fr., Linebacker, Andrews; Jaheim Nelson, Sr., Secondary, Andrews; Miguel Ramirez, Sr., Secondary, Seminole; Johnny Espinosa, Sr., Secondary, San Angelo Lake View; Anthony Martinez, Sr., Secondary, San Angelo Lake View; Dago Esquivel, Sr., Punter, Seminole

Special Teams/Utility: Miguel Ramirez, Sr., Punter Returner/Defensive Back/Running Back, Seminole; JJ Casarez, Jr., Wide Receiver/Defensive Back, San Angelo Lake View; Timothy Banks, Sr., Running Back/Linebacker, Big Spring; Noah Hernandez, Sr., Wide Receiver/Linebacker

Honorable Mention: River Powers, Jr., Defensive Back, Seminole; Damon Casarez, Sr., Defensive Lineman, Seminole; Kaedyn Wade, Sr., Defensive Lineman, Seminole

District 1-4A, Division II

MVPs: Brody Ray, Sr., Greenwood; Trey Cross, Jr., Greenwood

Offensive MVP: Weston Wilber, Sr., Greenwood

Defensive MVP: Michael Gutierrez, Jr., Greenwood

Offensive Newcomer of the Year: Ezekial Saldana, So., Pecos

Defensive Newcomer of the Year: Christian Cook, Jr., Greenwood

Utility Player of the Year: AJ Garcia, Jr., Fort Stockton

First Team Offense: Leo Holsey, So. Quarterback, Sweetwater; Greg Williams, Sr., Running Back, Snyder; Armando Granado, Sr., Running Back, Pecos; Abel Velasquez, Jr., Running Back, Pecos; Gabe Calzada, Sr., Running Back, Fort Stockton; Austin Groeschel, Sr., Tight End, Greenwood; Isaiah Ramirez, Jr., Wide Receiver, Greenwood; Jayden Samaniego, Sr., Wide Receiver, Snyder; Darian Carr, Jr., Wide Receiver, Sweetwater; Derek Hernandez, Sr., Wide Receiver, Fort Stockton; Josh Hernandez, Sr., Tackle, Fort Stockton; Rylen Moncada, Jr., Tackle, Sweetwater; Hayden Hopkins, Jr., Center, Pecos; Cyrus Soria, Sr., Tackle, Snyder; Jayden Kitchens, Sr., Guard, Greenwood; Tyson Thompson, Sr., Guard, Greenwood; Jaxon Ransom, Sr., Center, Greenwood; Joe Contreras, Sr., Tackle, Greenwood; Christian Bell, Sr., Tackle, Greenwood; Jorge Olivares, So., Kicker, Snyder

First Team Defense: Connor McDonald, Jr., Defensive Tackle, Greenwood; Eric Covos, Sr., Defensive Tackle, Greenwood; Charles Aynes, Jr., Defensive Tackle, Lamesa; Nathan Beaver, Jr., Defensive Tackle, Snyder; Jantzen Baker, Sr., Defensive End, Greenwood; Andrew James, Sr., Defensive End, Greenwood; Izaiah Lujan, Sr., Defensive End, Fort Stockton; Ryan Snodgrass, Sr., Outside Linebacker, Greenwood; Iram Villarreal, Sr., Outside Linebacker, Fort Stockton; Evian Castro, Jr., Middle Linebacker, Fort Stockton; Bryce Ford, So. Linebacker, Snyder; Derek Rimer, Sr., Cornerback, Greenwood; Brayden Wauson, Jr., Cornerback, Greenwood; Leonard Davis, Sr., Cornerback, Fort Stockton; Abel Velasquez, Jr., Safety, Pecos; Jayden Samaniego, Sr., Defensive Back, Snyder; Jorge Olivares, So., Punter, Snyder

Second Team Offense: Bond Heflin, Jr., Quarterback, Monahans; Ryan Snodgrass, Sr., Running Back, Greenwood; Cedrick Brown, So., Running Back, Sweetwater; Gary Salcido, Sr., Tight End, Pecos; Tyler Warner, Sr., Wide Receiver, Sweetwater; Kei’arryian Griffin, Sr., Wide Receiver, Sweetwater; Jaheam Amos, Sr., Wide Receiver, Monahans; Jesse Franco, Sr., Wide Receiver, Fort Stockton; Blaine Hunt, Sr., Center, Monahans; Noah Vera, Jr., Offensive Lineman, Lamesa; Ethan Martinez, Sr., Offensive Lineman, Lamesa; Daniel Perea, Jr., Guard, Pecos; Everett Mcghee, Jr., Tackle, Pecos; Luis Vasquez, Sr., Offensive Lineman, Snyder; Ely Barrera, So., Offensive Lineman, Sweetwater; Jeremy Le, Jr., Offensive Lineman, Sweetwater; Donnie DeLaCruz, Sr., Offensive Lineman, Fort Stockton; Derek Rimer, Sr., Kicker, Greenwood

Second Team Defense: Nick Cantu, Sr., Defensive Tackle, Sweetwater; Anthony Armendariz, Sr., Defensive Tackle, Pecos; Jonathon Saenz, Jr., Defensive Tackle, Snyder; Drew Crunk, Jr., Defensive End, Greenwood; Jose Garza, Jr., Defensive End, Pecos; Damian Busby, Sr., Defensive End, Fort Stockton; Abdiel Albarado, Sr., Outside Linebacker, Greenwood; Kyler Teakell, So., Linebacker, Snyder; Gary Salcido, Sr., Linebacker, Pecos; Bud Navarette, Sr., Linebacker, Monahans; Maverick Hernandez, So., Defensive Back, Snyder; Troy Cross, Jr., Defensive Back, Greenwood; Harrison Foster, So., Defensive Back, Sweetwater; Uber Granado, Sr., Free Safety, Fort Stockton; Jesse Franco, Sr., Cornerback, Fort Stockton; Matt Juarez, Sr., Defensive Back, Monahans; Nate Garcia, Jr., Defensive Back, Lamesa; Antonio Heredia, Sr., Punter, Sweetwater

Special Teams: Dominic Aguilar, So., Fort Stockton; Jonathan Davis, Sr., Lamesa; Abdiel Albarado, Sr., Greenwood; Jorge Alvarez, Sr., Monahans; Kaden Vess, Sr., Snyder; Ayden Rosas, Jr., Sweetwater; Ryan Aguilar, Sr., Lamesa; Randall Wilson, Jr., Pecos

District 2-4A, Division II

District: MVP: Jermiah Dobbins, Sr., Estacado

Offensive MVP: Jay’Lon Dobbins, Jr., Estacado

Defensive MVP: Sederick Colbert, Sr., Estacado

Newcomer of the Year: Jihad Lateef, So., Estacado

Coach of the Year: Joe Cluley, Estacado

First Team Offense: Camden Hernandez, Jr., Quarterback, Borger; Ladaryl Smith, Sr., Running Back, Dalhart; Xaviar Hammett, Jr., Running Back, Dalhart; Isaiah Salazar, Jr., Running Back, Levelland; Isaiah Diaz, Sr., Wide Receiver, Estacado, KeKe Murray, Sr., Wide Receiver, Estacado; Jacob Ramirez, Sr., Wide Receiver, Levelland; Chris Duarte, Sr., Wide Receiver, Borger; Trey Campbell, Sr., Wide Receiver, Dalhart; Isaac Garza, Sr., Tight End, Levelland; Gannon Swecker, Jr., Tight End, Dalhart; Jalayne Henry, Sr., Offensive Lineman, Levelland; Abel Gonzalez, Sr., Offensive Lineman, Perryton; Luke Osuna, Sr., Offensive Lineman, Dalhart; Louis Alcala, Sr., Offensive Lineman, Dalhart; Jericho Flores, Sr., Offensive Lineman, Estacado

First Team Defense: Ladaryl Smith, Sr., Defensive Back, Dalhart; Xaviar Hammett, Jr., Defensive Back, Dalhart; KeKe Murray, Sr., Defensive Back; Isaiah Salazar Jr., Defensive Back, Levelland; Zak Betancourt, Sr., Linebacker, Levelland; Will Moore, Jr., Linebacker, Dalhart; Taylor Heiser, Jr., Linebacker, Dalhart; Tadrian Ward, Sr., Linebacker, Estacado; Jaden Massey, Sr., Defensive Lineman, Dalhart; Papa Bluitt, Sr., Defensive Lineman, Estacado; Yordi Hernandez, Sr., Defensive Lineman, Perryton; Anthony Aguilera, Sr., Defensive End, Dalhart; Kylan Campos, Sr, Defensive End, Levelland; Jose Padilla, Sr., Kicker, Dalhart; Johnny Gomez, Sr., Kicker, Estacado; Trey Campbell, Sr., Punter, Dalhart

Second Team Offense:Brennan Lloyd, Jr., Quarterback, Dalhart; Conner Lane, Sr., Running Back, Perryton; Usbaldo Zarate, Sr., Running Back, Dalhart; Tatum Lilly, Sr., Running Back, Perryton; Hunter Littlefield, Sr., Wide Receiver, Levelland; Hunter Wilkinson, Jr., Wide Receiver, Borger; TJ Steele, Jr., Wide Receiver, Estacado; Alijah Willard, Jr., Wide Receiver, Estacado; Jason Ramirez, Jr., Wide Receiver, Levelland; Jedidiah Wynn, Jr., Tight End, Estacado; Ricky Martinez, Jr., Offensive Lineman, Levelland; Layne Pemberton, Sr., Offensive Lineman, Levelland; Johan Carrasco, Sr., Offensive Lineman; DQ Ruth, Sr., Offensive Lineman, Estacado; Ubaldo Tarango, Sr., OFfensive Lineman, Perryton

Second Team Defense: Latrell Spence, Sr., Cornerback, Estacado; Koby Nowell, Sr., Cornerback, Levelland; Taylor Przilles, Jr., Cornerback, Dalhart; Anthony Hawkins, Jr., Cornerback, Estacado; Isaac Garza, Sr., Linebacker, Levelland; Kel Glaspie, Sr., Linebacker Estacado; Alijah Willard, Jr., Linebacker, Estacado; Usbaldo Zarate, Sr., Linebacker, Dalhart; Leo Williams, Sr., Defensive Lineman, Estacado; Victor Garza, Sr., Defensive Lineman, Levelland; Pedro Martinez, Sr., Defensive Lineman, Perryton; Dylan Wolfe, Jr., Defensive End, Levelland; Louis Alcala, Sr., Defensive End, Dalhart; Ubaldo Tarango, Sr., Defensive End, Perryton; Kenny Ramirez, Sr., Kicker, Perryton; Hunter Wilkinson, Jr., Punter, Borger

District 1-3A, Division I

Coach of the Year: Daniel Fontenot, Denver City

Offensive MVP: Mario Sanchez, Jr., Denver City

Defensive MVP: Adam Velasco, Sr., Denver City; Elias Yanez, Sr., Denver City

Newcomer of the Year: Jay Lara, So., Kermit

Utility MVP: Alejandro Chavarria, Sr., Denver City; Pete Garza, Sr., Brownfield

First Team Offense: Arturo Gonzales, Sr., Quarterback, Kermit; Marcos Trevizo, Jr., Quarterback, Tornillo; Lorenzo Garza, Sr., Running Back, Brownfield; Aaron Mendoza, Sr., Running Back, Denver City; Alexis Mendoza, Sr., Running Back, Denver City; Pete Marroquin, Jr., Tight End, Brownfield; Owen Duarte, Sr., Wide Receiver, Tornillo; Brady Johnson, Sr., Wide Receiver, Kermit; Jaden Martinez, Jr., Wide Receiver, Brownfield; Nikko Vela, Jr., Wide Receiver, Brownfield; Sawyer Davis, Jr., Center, Denver City; Alex Castro, Sr., Offensive Guard, Denver City; Angelo Lopez, Sr., Offensive Guard, Kermit; Bryson Pickett, Jr., Offensive Guard, Brownfield; Naziah Alvarado, Sr., Offensive Guard, Brownfield; Kyler Duncan, Sr., Offensive Tackle, Denver City; Darius Pando, Sr., Offensive Tackle, Kermit

First Team Defense: Deion Blackwell, Jr., Cornerback, Brownfield; Owen Duarte, Sr., Cornerback, Tornillo; Leonel Razo, Jr., Cornerback, Denver City; Jorge Ronquillo, Sr., Cornerback, Denver City; Kyler Duncan, Sr., Defensive End, Denver City; Bryson Pickett, Jr., Defensive End, Brownfield; Naziah Alvarado, Sr., Defensive Lineman, Brownfield; Alex Castro, Sr., Defensive Lineman, Denver City; Saul Garcia, Sr., Defensive Lineman, Denver City; Lorenzo Garza, Sr. Inside Linebacker, Brownfield; Brady Johnson, Sr., Inside Linebacker, Kermit; Alexis Mendoza, Sr., Inside Linebacker, Denver City; Hunter Sisson, Sr., Inside Linebacker, Brownfield; Pete Marroquin, Jr., Outside Linebacker, Brownfield; Aaron Mendoza, Sr., Outside Linebacker, Denver City; Israel Gandara, So., Safety, Denver City; Zavier Garcia, Jr., Safety, Brownfield; Juan Herrera, Jr., Kicker; Pete Marroquin, Jr., Punter, Brownfield; Kenneth Morgan, Sr., Punter; Tornillo

Second Team Offense: Israel Gandara, So., Denver City; Jeremiah Mendez, Sr., Running Back, Brownfield; Darryan Alvarado, So., Wide Receiver, Kermit; Isaac Garcia, Sr., Wide Receiver, Brownfield; Kaydyn Moore, Fr., Wide Receiver, Brownfield; Rigo Reyes, Sr., Wide Receiver, Tornillo; Hunter Sisson, Sr., Center, Brownfield; Chris Correa, Sr., Offensive Guard, Brownfield; Branden Lewis, Sr., Offensive Guard, Denver City; Jerry Perez, So., Offensive Guard, Kermit; Preston Johnson, Sr., Offensive Tackle, Kermit; Rocky Vicencio, Sr., Offensive Tackle, Brownfield; Kyler Wittaker, Sr., Offensive Tackle, Denver City

Second Team Defense: JC Carrillo, So., Cornerback, Brownfield; Auden Gonzalez, Jr., Cornerback, Kermit; Aiden Wells, So., Cornerback, Denver City; Branden Lewis, Sr., Defensive End, Denver City; Rocky Vicencio, Sr., Defensive End, Brownfield; Mikial Burrola, Jr., Defensive Lineman, Kermit; Chris Correa, Sr., Defensive Lineman, Brownfield; Dominick Crusan, Jr., Defensive Lineman, Denver City; Daniel Alderete, Jr., Inside Linebacker, Denver City; Michael Farrell, Jr., Inside Linebacker, Denver City; Bradley Beralta, Jr., Outside Linebacker, Kermit; Leo Dominguez, Jr., Outside Linebacker, Denver City; Jeremiah Mendez, Sr., Outside Linebacker, Brownfield; Rigo Reyes, Sr., Outside Linebacker, Tornillo; Zaniel Flores, Jr., Safety, Kermit; Caleb Martinez, Jr., Safety, Brownfield; Victor Valenzuela, Fr., Safety, Tornillo

District 2-3A, Division I

MVP: Jared Thomas, Sr., Bushland

Offensive MVP: Jake Orcutt, Sr., Bushland

Defensive MVP: Noah Laurent, Sr., Bushland

First Team Offense: Lance Welps, Jr., Quarterback; Josh Easley, Jr., Running Back, Shallowater; Brandon Belcher, Sr., Running Back, River Road; Zephron Ortiz, Jr., Running Back, Slaton; Daniel Stinson, Sr., Running Back, Littlefield; Elijah Williams, Jr., Utility Back, Slaton; Jackson Espe, Sr., Tight End, Bushland; Luke Terrell, Sr., Offensive Lineman, Bushland; Jackson Blake, Sr., Offensive Lineman, Bushland; Grant Johnston, Sr., Offensive Lineman, Shallowater; Blake Warren, Sr., Offensive Lineman, River Road; David Dominguez, Jr., Offensive Lineman, Slaton; Ruben Alfaro, Sr., Offensive Lineman, Littlefield; Skylar Jaco, Sr., Receiver, Bushland; Caleb Batson, Jr., Receiver, Shallowater; Irvin Torres, Fr., Receiver, Muleshoe; Quevon McDaniel, Sr., Receiver, Slaton; Baylor Gillispie, Sr., Kicker, Bushland

First Team Defense: Jackson Espe, Sr., Defensive End, Bushland; Zeb Price, Sr., Defensive End, Shallowater; Brody Phillips, Sr., Defensive Lineman, Bushland; Grant Johnston, Sr., Defensive Lineman, Shallowater; Tae Thompson, Jr., Defensive Lineman, Slaton; Britt Campidilli, Sr., Linebacker, Bushland; Jaylin Marshall, Jr., Linebacker, Bushland; Tanner Stark, Sr., Linebacker, Shallowater; Travis Hart, Jr., Linebacker, River Road; Landen Simmons, Jr., Linebacker, Slaton; Jake Orcutt, Sr., Defensive Back, Bushland; Cole Fernandez, Sr., Defensive Back, Bushland; Hunter Gossett, Sr., Defensive Back, Shallowater; Lance Welps, Jr., Defensive Back, River Road; Brandon Belcher; Sr., Defensive Back, River Road; Skyler Jaco, Sr., Punter, Bushland; Chris Brown, Jr., Punter, Littlefield

Second Team Offense: Dylan Kelly, Sr., Quarterback, Shallowater; Joey Martinez, Jr., Running Back, Muleshoe; Keegan Campbell, So., Running Back, Shallowater; David Russell, Sr., Running Back, Bushland; Kevondrick Gober, Sr., Running Back, Slaton; Coleman Junell, Jr., Utility Back, Bushland; Beau Brockman, Jr., Tight End, Shallowater; Sergio Arzate, Jr., Offensive Lineman, Shallowater; Jacob Reyes, So., Offensive Lineman, Muleshoe; Sonny Soto, Sr., Offensive Lineman, Littlefield; David Brittian, Sr., Offensive Lineman, River Road; Aaron Welch, Jr., Offensive Lineman, Bushland; TJ Payne, Jr., Offensive Lineman, Slaton; Mason Eaker, Jr., Receiver, Shallowater; Jimmy Villa, Sr., Receiver, Muleshoe; Jaylin Marshall, Jr., Receiver, Bushland; Tae Thompson, Jr., Kicker, Slaton

Second Team Defense: Kaden Hutson, Jr., Defensive End, River Road; Karson Hanlin, Sr., Defensive End, Littlefield; Avery Woodard, Jr., Defensive Lineman, Bushland; Creed Johnson, Jr., Defensive Lineman, River Road; Ruben Alfaro, Sr., Defensive Lineman, Littlefield; Sonny Soto, Sr., Defensive Lineman, Littlefield; Gage Salyer, Sr., Linebacker, Shallowater; Jesse Montiel, Sr., Linebacker, Muleshoe; Diego Maldonado, So., Linebacker, Slaton; Brody Sutterfield, Jr., Linebacker, Bushland; Chris Brown, Jr., Linebacker, Littlefield; Leaford, Calder, Jr., Defensive Back, Bushland; Quevon McDaniel, Sr., Defensive Back, Slaton; Jacob Guerra, Jr., Defensive Back, Slaton; Gus McNabb, Sr., Defensive Back, Littlefield; Jimmy Villa, Sr., Punter, Muleshoe

District 2-3A, Division II

MVP: Bryson Daily, Sr., Abernathy

Offensive MVP: Zack Schneider, Sr., Coahoma

Defensive MVP: Matt DeAnda, Jr., Abernathy

First Team Offense: Jacob Torrez, Jr., Quarterback; Tanner Timms, So., Running Back, Abernathy; Brysen Kerby, So., Running Back, Coahoma; Xzavier Tarin, Sr., Fullback, Idalou; Jess Hoel, So., Wide Receiver, Abernathy; Nick DeAnda, Sr., Wide Receiver, Abernathy; Braxton Chandler, Sr., Wide Receiver, Coahoma; Sean Striegler, Jr., Wide Receiver, Coahoma; Keegan Dobbs, Sr., Offensive Lineman, Coahoma; Jonathon Schneider, Sr., Offensive Lineman, Coahoma; Ray Rodriguez, Sr., Offensive Lineman, Idalou; Miles Keith, Sr., Offensive Lineman, Abernathy; Bryson Leaks, Jr., Offensive Lineman, Abernathy; Cole Vandygriff, So., Center, Abernathy; Cooper Hill, Jr., Tight End, Idalou; Jaden Zavala, Jr., Punter, Abernathy

First Team Defense: Xzavier Tarin, Sr., Defensive Tackle, Idalou; Michael Trevino, Sr., Defensive Tackle, Abernathy; Miles Keith, Sr., Defensive End, Abernathy; Keegan Dobbs, Sr., Defensive End, Coahoma; Aaron Trevino, Sr., Outside Linebacker, Abernathy; Colin Daniels, Jr., Outside Linebacker, Coahoma; Alex Trevino, So., Outside Linebacker, Roosevelt; Gaige Hill, Sr., Inside Linebacker, Coahoma; Dante Flores, Sr., Inside Linebacker, Abernathy; Jess Hoel, So., Secondary, Abernathy; Sean Rodriguez, So., Secondary, Abernathy; Zack Schneider, Sr., Secondary, Coahoma; Jacob Torrez, Jr., Secondary, Roosevelt; Sagen Gonzalez, Sr., Kicker, Abernathy

Second Team Offense: Dylan Lopez, Sr., Quarterback, Idalou; Kenyon Taylor, Jr., Running Back, Roosevelt; Jaxson Lindell, Sr., Running Back, Stanton; Alex Trevino, So., Fullback, Roosevelt; Cody Beasley, Sr., Wide Receiver, Stanton; Sean Rodriguez, So., Wide Receiver, Abernathy; Tony Hagins, Jr., Wide Receiver, Coahoma; Chris Green, So., Colorado City; Matt Phillips, Jr., Offensive Lineman, Idalou; Landry Thornton, Jr., Offensive Lineman, Abernathy; Ashton Smith, Jr., Offensive Lineman, Stanton; Grayson Glidewell, Jr., Offensive Lineman, Coahoma; Garrett Anderson, Sr., Center, Coahoma; Aaron Trevino, Sr., Tight End, Abernathy; Cody Beasley, Sr., Punter, Stanton

Second Team Defense: Cody Hensley, Sr., Defensive Tackle, Stanton; Ray Rodriguez, Sr., Defensive Tackle, Idalou; Alejandro Gonzales, Sr., Defensive Tackle, Coahoma; Bryson Leaks, Jr., Defensive End, Abernathy; Cooper Hill, Jr., Defensive End, Idalou; Jaxson Lindell, Sr. Outside Linebacker, Stanton; Avry Burgans, Sr., Outside Linebacker, Outside Linebacker; Alex Thompson, Sr., Outside Linebacker, Colorado City; JJ Diaz, So., Inside Linebacker, Roosevelt; Brock Leatherwood, Jr., Inside Linebacker, Idalou; Nick DeAnda, Sr., Secondary, Abernathy; Braxton Chandler, Sr., Secondary, Coahoma; Kenyon Taylor, Jr., Secondary, Roosevelt; Peyton Barnhill, Sr., Secondary, Stanton; Miguel Moreno, So., Kicker, Stanton

District 2-2A, Division I

MVP: Tayten Thetford, Post

Offensive MVPs: Haden Caudill, New Deal; Ashton Jefferson, Post

Defensive MVPs: Leric Eaton, New Deal; Slayden Pittman, Post

Offensive Linemen of the Year: Taye Perez, Post; Dylan Day, Sundown

Newcomer of the Year: Bryson Ramage, Olton

First Team Offense: Christian Huey, Quarterback, Sundown; Jack Allcorn, Quarterback, Olton; Leric Eaton, Running Back, New Deal; Nathan McDaniel, Running Back, Post; Brandon Kenley, Full Back, Sundown; Jose Lira, Full Back, Floydada; Arric Mares, Full Back, New Deal; Gus Davis, Receiver, Sundown; Derrick Delacruz, Receiver, New Deal; Isreal Santillan, Receiver, Olton; Krece Kirkpatrick, Receiver, Post; Dylan Jerden, Tight End, New Deal; Michael Dean, Tight End, Post; Kevin Gentry, Center, New Deal; Blake Hulse, Center, Sundown; Jayton Michell, Guard, New Deal; Alberto Dorantes, Guard, Olton; Jaime Gonzales, Guard, Post; Cole Boren, Guard, Post; Drew Smith, Tackle, Hale Center, Treyson Crow, Tackle, Post; Seth McDaniel, Tackle, Sundown; Bron Fitzgerald, Tackle, New Deal; Juan Carlos Pedroza, Tackle, Olton; Dylan Greer, Kicker, Post; Christian Huey, Kicker, Post; Hermilio Martinez, Utility, Floydada; Ruben Martin, Utility, Hale Center; Gavin Henderson, Utility, New Deal; Kai Muse, Utility, Olton; Gio Montoya, Utility, Post; Jesus Martinez, Utility, Sundown

First Team Defense: Dylan Day, Defensive Line, Sundown; Bron Fitzgerald, Defensive Line, New Deal; Taye Perez, Defensive Line, Post; Jayden Bustoz, Defensive Line, Post; Drew Smith, Defensive End, Sundown; Noah Rodriguez, Defensive End, New Deal; Juan Carlos Pedroza, Defensive End, Olton; Chris Jackson, Defensive End, Post; Brandon Kenley, Defensive End, Sundown; Aldo Mendoza, Inside Linebacker, Post; Carson Holson, Inside Linebacker, Sundown; Alonzo Ascencio, Inside Linebacker, Floydada; Esai Flores, Inside Linebacker, Hale Center; Dylan Jerden, Inside Linebacker, New Deal; Kaden Marshall, Outside Linebacker, Sundown; Arric Mares, Outside Linebacker, New Deal; Aldo Vasquez, Outside Linebacker, Olton; Michael Dean, Outside Linebacker, Post; AZ Soliz, Cornerback, New Deal; Josiah Ward, Cornerback, Post; Jonathan Torrez, Cornerback, Sundown; Kyle Bruington, Cornerback, Floydada; Nathan McDaniel, Safety, Post; Krece Kirkpatrick, Safety, Post; Derrick Delacruz, Safety, New Deal; Jack Allcorn, Punter, Olton; Christian Huey, Punter, Sundown

Second Team Offense: Mike Delafuente, Quarterback, Floydada; Hunter Thompson, Quarterback, Hale Center; Steven Huff, Running Back, Post; Cade Conway, Running Back, Sundown; Jesse Hinojosa, Running Back, Hale Center; Aldo Mendoza, Full Back, Post; Michael Negrete, Receiver, Hale Center; Kyler Reed, Receiver, New Deal; Drew Garza, Receiver, Olton; Josiah Ward, Receiver, Post; Michael Ojeda, Receiver, Sundown; Gavin Richardson, Tight End, Sundown; Ryder Glass, Center, Floydada; Gabriel Chavez, Center, Olton; Alonzo Ascencio, Guard, Floydada; Alex Reyna, Guard, Hale Center; Noah Rodriguez, Guard, New Deal; Andy Castillo, Guard, Sundown; Briggs Trocchio, Tackle, New Deal; Jayden Bustoz, Tackle, Post; Tripp Richardson, Tackle, Sundown; Esai Flores, Tackle, Hale Center; Pablo Mendoza, Kicker, Floydada

Second Team Defense: Briggs Trocchio, Defensive Line, New Deal; Javen Diaz, Defensive Line Post; Tripp Richardson, Defensive Line, Sundown; Kendrick Nelson, Defensive End, New Deal; Sergio Guerrero, Defensive End, Olton; Gavin Richardson, Defensive End, Sundown; Alex Reyna, Defensive End, Hale Center; Brayan Alvidrez, Inside Linebacker, Hale Center; Jagger Kirk, Inside Linebacker, New Deal; Alberto Dorantes, Inside Linebacker, Olton; Alexyz Alvarado, Outside Linebacker, Floydada; Logan Boggs, Outside Linebacker, Sundown; David Espinosa, Outside Linebacker, Hale Center; Colby Henderson, Outside Linebacker, New Deal; Drew Garza, Outside Linebacker, Olton; Holten Dickson, Cornerback, Post; Michael Ojeda, Cornerback, Sundown; Andrez Suarez, Cornerback, Floydada; Brayden Sanders, Safety, Sundown; Hunter Thompson, Safety, Hale Center; Jack Allcorn, Safety, Olton; Haden Caudill, Punter, New Deal

District 2-2A, Division II

Coaching Staff of the Year: Sudan

MVP: Christian Montes, Sr., Sudan

Offensive MVP: Guerrero Olmos, Jr., Farwell

Defensive MVP: Alex Conley, Sr., Sudan

Newcomer of the Year: Darian Delarosa, Bovina

First Team Offense: Cole Emery, Jr., Quarterback, Bovina; Derek Foreman, Sr., Running Back, Andrew Guevara, Jr., Running Back, Bovina; Kolter Henderson, So., Wide Receiver, Farwell; Joe Limon, Jr., Wide Receiver, Sudan; Beto Mendoza, Sr., Wide Receiver, Sudan; Jose Rodriguez, Jr., Wide Receiver, Farwell; Bode Box, Jr., H-Back, Sudan; Jay’shin Williams, Sr., H-Back, Seagraves, Jesus Guerra, Sr., Offensive Lineman, Sudan; Karson Jones, So., Offensive Lineman, Springlake-Earth; Alan Mendoza, Sr., Offensive Lineman, Seagraves; Luke Mitchell, Jr., Offensive Lineman, Farwell; Junior Rodriguez, Sr., Offensive Lineman, Seagraves; Spencer Schilling, Jr., Offensive Lineman, Farwell; Adrian Sital, Sr., Offensive Lineman, Sudan, Jose Rodriguez, Jr., Kicker, Farwell

First Team Defense: Bode Box, Jr., Defensive Back, Sudan; Evan Deleon, So., Defensive Back, Springlake-Earth; Marco Ortiz, Jr., Defensive Back, Bovina; Jose Rodriguez, Jr., Defensive Back, Farwell; Lane Wilson, Jr., Defensive Back, Sudan; Hector Cecena, Jr., Defensive Lineman, Farwell; David Delarosa, Jr., Defensive Lineman, Bovina; Dustin Dyck, Fr., Defensive Lineman, Farwell; Brandon Flores, Sr., Defensive Lineman, Seagraves; Jesus Guerra, Sr., Defensive Lineman, Sudan; Alan Mendoza, Sr., Defensive Lineman, Seagraves; Carlos Castillo, So., Linebacker, Farwell; Joe Crume, Fr., Linebacker, Farwell; Nick Gonzalez, Sr., Linebacker, Springlake-Earth; Rustin Penrod, Jr., Linebacker, Sudan; Cole Reynolds, Jr., Linebacker, Plains; Sebastian Valenzuela, Jr., Linebacker, Seagraves; Brett Wilson, Sr., Linebacker, Sudan; Ernesto Perez, Sr., Punter, Bovina

Utility: Parker Battin, Sr., Sudan; Israel Herdia, Jr,. Bovina; Adrian Nunez, Jr., Bovina; Kingsley Rodriguez, Sr., Seagraves; Diego Sanchez, Sr., Springlake-Earth; Harrison Weeks, So., Plains

Second Team Offense: Leefe Acktkinson, Jr., Quarterback, Farwell; Callen Cannon, Jr., Running Back, Sudan; Carlos Castillo, So., Running Back, Farwell; Cooper Hamilton, Jr., Wide Receiver, Plains; Cade Humphries, Sr., Wide Receiver, Seagraves; Marco Ortiz, Jr., Wide Receiver, Bovina; Lane Wilson, Jr., Wide Receiver, Sudan; Ethan Salazar, Fr., H-Back, Seagraves; Xander Schilling, Fr., H-Back, Farwell; Gabriel Cisneros, So., Offensive Lineman, Sudan; J Kinniard, Sr., Offensive Lineman, Seagraves; Danny Munoz, Sr., Offensive Lineman, Bovina; Ernesto Perez, Sr., Offensive Lineman, Bovina; Abram Rodriguez, So., Offensive Lineman, Sudan; Sebastian Valenzuela, Jr., Offensive Lineman, Seagraves; Cole Royal, Sr., Kicker, Springlake-Earth

Second Team Defense: Osiris Flores, So., Defensive Back, Seagraves; Trace Goodman, So., Defensive Back, Springlake-Earth; Joe Limon, Jr., Defensive Back, Sudan; Daighen Resendez, So., Defensive Back, Seagraves; Lane Terry, So., Defensive Back, Farwell; Damon Boyd, Sr., Defensive Lineman, Sudan; Keshan Holmes, So., Defensive Lineman, Springlake-Earth; Danny Munoz, Sr., Defensive Lineman, Bovina; Angel Plascencia, So., Defensive Lineman, Farwell; Junior Rodriguez, Sr., Defensive Lineman, Seagraves; Callen Cannon, Jr., Linebacker, Sudan; David Cervantes, Fr., Linebacker, Seagraves; Kolter Henderson, So., Linebacker, Farwell; Cade Reynolds, Fr., Linebacker, Plains; Devon Sotelo, Fr., Linebacker, Farwell; Junior Vargas, Sr., Linebacker, Springlake-Earth; Jose Rodriguez, Jr., Punter, Farwell

District 4-2A, Division II

Coach of the Year: Stephen Overstreet, Tahoka

Player of the Year: Malik Hamilton, Sr., Tahoka

Offensive MVP: Jerry Flores, Sr., Ralls

Defensive MVP: Soul Moore, Jr., Tahoka

Newcomer of the Year: Xavier Garcia, So., Ralls

First Team Offense: Braden Stone, Sr., Quarterback, Tahoka; Anson Rendon, Jr., Running Back, Lockney; Abraham Van Gundy, Jr., Running Back, Ralls; Alexander Herevia, Sr., Running Back, Tahoka; Maurice Carr, Sr., Tight End, Crosbyton; Jeremy Flores, Sr., Offensive Lineman, Ralls; Nicodemus Ayala, Jr., Offensive Lineman, Tahoka; Miguel Lara, Jr., Offensive Lineman, Lockney; Lane Walker, Sr., Offensive Lineman, New Home; Connor Marmolejo, So., Offensive Lineman, Smyer; Cameron Tekell, Sr., Offensive Lineman, Tahoka; John Stone, Sr., Wide Receiver, Tahoka; Ethaniel Villegas, Jr., Wide Receiver, Smyer; Andrew Saldana, Sr., Wide Receiver, Tahoka; AJ Pesina, So., Utility, Crosbyton; Nehemiah Montoya, Sr., Utility, Lockney; Cash Starkey, Jr., Utility, New Home; Christian Velasquez, Sr., Utility, Ralls; Ethan Ramirez, Jr., Utility, Smyer; Nathaniel Catillo, Jr., Utility, Tahoka; Paxtyn Gwin, Jr., Kicker, Tahoka

First Team Defense: Andrew Sanchez, Sr., Defensive Lineman, Lockney; Brett Gauger, Sr., Defensive Lineman, New Home; Elias Martinez, Jr., Defensive Lineman, Ralls; Conner Marmolejo, So., Defensive Lineman, Smyer; Nicodemus Ayala, Sr., Defensive Lineman, Tahoka; Maurice Carr, Sr., Defensive End, Crosbyton; Bryson Jones, Jr., Defensive End, Ralls; Elias Alvarez, So., Linebacker, Lockney; Kaleb Salazar, Sr., Linebacker, Ralls; John Lopez, Sr., Linebacker, Ralls; Dominic Lucero, Sr., Linebacker, Smyer; John Stone, Sr., Linebacker, Tahoka; Bode Stewart, Jr., Defensive Back, New Home; Jerry Flores, Sr., Defensive Back, Ralls; Major Due, Jr., Defensive Back, Tahoka; Jonathan Renteria, Jr., Defensive Back, Tahoka; Gabe Quezada, So., Punter, Smyer

Second Team Offense: Bode Stewart, Jr., Quarterback, New Home; Blake Buckelew, Sr., Running Back, New Home; Levi Sinclair, Sr., Running Back, Smyer; Soul Moore, Jr., Running Back, Tahoka; Tristen Stice, Sr., Tight End, Tahoka; Fabian Munoz, Sr., Offensive Line, Crosbyton; Kalebh Cook, Jr., Offensive Line, Lockney; Brett Gauger, Sr., Offensive Line, New Home; Colby Rendon, So., Offensive Line, Ralls; Manuel Soto, Sr., Offensive Line, Tahoka; Christian Reyna, Sr., Offensive Line, Tahoka; Ryan Bundy, So., Wide Receiver, New Home; Caleb Northcutt, So., Wide Receiver, Smyer; Nathaniel Castillo, Jr., Wide Receiver, Tahoka; Jonathan Renteria, Jr., Wide Receiver, Tahoka; Manuel Soto, Sr., Kicker, Tahoka

Second Team Defense: Christian Gonzales, Jr., Defensive Lineman, Lockney; Layne Walker, Sr., Defensive Lineman, New Home; Jeremy Flores, Sr., Defensive Lineman, Ralls; E.J. Buchanan, Jr., Defensive Lineman, Smyer; Christian Reyna, Sr., Defensive Lineman, Tahoka; Anthony Keene, Sr., Defensive Lineman, Tahoka; Kade Steward, Sr., Defensive End, Smyer; Cameron Tekell, Sr., Defensive End, Tahoka; Black Buckelew, Sr., Linebacker, New Home; Abraham Van Gundy, Jr., Linebacker, Ralls; Matthew Rocha, Jr., Linebacker, Smyer; Clay Sosa, So., Linebacker, Tahoka; Anson Rendon, Jr., Defensive Back, Lockney; Kaleb LeClair, Sr., Defensive Back, New Home; Justin Delgado, Sr., Defensive Back, Ralls; Ethan Ramirez, Jr., Defensive Back, Smyer; Tristen Stice, Sr., Defensive Back, Tahoka; Andrew Saldano, Sr., Defensive Back, Tahoka; Miguel Lara, Jr., Punter, Lockney

District 6-1A, Division I

Offensive MVP: Tommy Mack Kingston, Jr., Borden County

Defensive MVP: Mason Cole, Jr., Borden County

Newcomer of the Year: Tyson Bundy, Fr., O’Donnell

Special Teams Player of the Year: Jackson Raines, Fr., Klondike

First Team Offense: Trey Edwards, Jr., Quarterback, Borden County; Caleb Lowe, Jr., Running Back, O’Donnell; Aaron Young, Sr., Running Back, Klondike; Mason Cole, Jr., Full Back, Borden County; Blaze Garces, Jr., Spread Back, O’Donnell; Cam Edwards, Sr., Utility Back, Borden County; Kyler Ortiz, Sr., Tight End, O’Donnell; Keigan Benavidez, Jr., Tight End, Borden County; Ky Edwards, Jr., Wide Receiver, Borden County; Stephen Arismendez, So., Klondike; Austin Buchanan, Jr., Center, Borden County; Tucker Thixton, So., Spread Center, Klondike; Cam Edwards, Sr., Kicker, Borden County

First Team Defense: Kyler Ortiz, Sr., Noseguard, O’Donnell; Will Yarbro, Sr., Defensive Lineman; Aaron Young, Sr., Defensive Lineman, Klondike; Justin Willborn, Jr., Defensive Lineman; Quinten Freeman, Jr., Linebacker, Borden County; Tucker Thixton, So., Linebacker, Klondike; Trey Edwards, Jr., Cornerback, Borden County; Cam Edwards, Sr., Cornerback, Borden County; Tommy Mack Kingston, Jr., Safety, Borden County; Blaze Garces, Jr., O’Donnell, Safety; Moises Rubio, Jr., Utility, Klondike; Blaise Warren, Fr., Punter, Grady

Second Team Offense: Cristian Jimenez, Sr., Quarterback, Grady; Kylar Pepper, Jr., Quarterback, Klondike; Juan Renteria, So., Running Back, O’Donnell; Moises Rubio, Jr., Running Back, Klondike; Justin Delucas, Sr., Full Back, Grady; Riley Webb, Jr., Spread Back, Sands; Josh Arismendez, So., Utility Back, Klondike; Will Yarbro, Sr., Tight End, Borden County; Jackson Welch, Sr., Tight End, Grady; Gunner Shofner, Jr., Tight End, Klondike; Jochi Rodriguez, Jr., Wide Receiver, O’Donnell; Quentin Freeman, Jr., Wide Receiver, Borden County; Mark Resendez, Jr., Center, O’Donnell; Justin Willborn, Jr., Spread Center, Borden County; Arath Alarcon, Jr., Kicker, Grady; Kallan Kuehler, Fr., Special Teams, Borden County

Second Team Defense: Byron Lowe, Jr., Nose Guard, O’Donnell; Arath Alarcon, Jr., Nose Guard, Grady; Tyson Bundy, Fr., Defensive End, O’Donnell; Jackson Welch, Sr., Defensive Ends; Cristian Jimenez, Sr., Defensive End, Grady; Gunner Shofner, Jr., Defensive End, Klondike; Frankie Jimenez, So., Linebacker, Grady; Justin Delucas, Sr., Linebacker, Grady; Sam Stevens, Jr., Linebacker, Klondike; Juan Renteria, So., Cornerback, O’Donnell; Austin Buchanan, Jr., Cornerback, Borden County; Ross Raines, Sr., Cornerback, Klondike; Josh Arismendez, So., Safety, Klondike; Riley Webb, Jr., Safety, Sands; Isiah Ontiveros, Jr., Safety, Grady; Ky Edwards, Jr., Utility, Borden County; Kyle Arellano, Jr., Utility, Sands; Kylar Pepper, Jr., Punter, Klondike

Honorable Mention: Alex Martinez, Running Back, Sands; Kyle Arellano, Running Back, Sands; Cade Hayes, Jr., Running Back, Grady; Cody Staggs, Tight End, Sands; Niall Connell, Tight End, Sands; Byron Lowe, Jr., Tight End, O’Donnell; Ethan Hargrove, Fr., Special Teams, Borden County; Alex Martinez, Defensive End, Sands; Kaleb King, Defensive End, Sands; Luke Stevens, Jr., Defensive End, Klondike; Jonathon Furlow, Jr., Defensive End, O’Donnell; Trandon Edmondson, Cornerback, Sands

District 7-1A, Division II

Coach of the Year: Kyle Timmons, Guthrie

Newcomer of the Year: Chris Pannell, Fr., Rule

Offensive MVP: Pecos Smith, Jr., Jayton

Defensive MVP: Tye Scogin, Sr., Jayton

First Team Offense: Evan Cheyne, Sr., Tight End, Jayton; Magnus Dreyer, So., Tight End, Lueders-Avoca; Camron Benavides, Sr., Wide Receiver, Jayton; Tripp Scott, Jr., Wide Receiver, Jayton; Nathaniel Williams, Fr., Tight Center, Jayton; Rue Dancer, Fr., Spread Center, Rule; Aaron Hernandez, Sr., Quarterback, Jayton; Tye Scogin, Sr., Running Back, Jayton; Riley Moore, Sr., Running Back, Lueders-Avoca; Dai’Quan Brown, Jr., Full Back, Lueders-Avoca; Jeremiah Jarvis, Sr., Spread Back, Lueders-Avoca; Kiya Bailey, Sr., Utility Back, Rule; Tripp Scott, Jr., Kicker, Jayton; Thomas Mullen, Sr., Special Teams, Jayton

First Team Defense: Evan Cheyne, Sr., Nose Guard, Jayton; Pecos Smith, Jr., Defensive Lineman, Jayton; Wyatt Moorefield, So., Defensive Lineman, Lueders-Avoca; Fabian Hollingsworth, Sr., Defensive Lineman, Rule; Aaron Hernandez, Sr., Linebacker, Jayton; Dai’Quan Brown, Jr., Linebacker, Lueders-Avoca; Thomas Mullen, Sr., Cornerback, Jayton; Bryson Silvas, Fr., Cornerback, Rule; Camron Benavides, Sr., Safety, Jayton; Caleb Valerio, Jr., Safety, Jayton; Jeremiah Jarvis, Sr., Utility, Lueders-Avoca; Hadley Ray, Fr., Punter, Guthrie

Second Team Offense: Bryson Silvas, Fr., Tight End, Rule; Ethan Lieb, Sr., Tight End, Lueders-Avoca; Javier Echavarii, Jr., Tight End, Guthrie; Eli Jenkins, Sr., Wide Receiver, Guthrie; Kurt Leek, So., Wide Receiver, Rule; Jacob Hammond, Jr., Tight Center, Lueders-Avoca; Evan Lopez, Fr., Spread Center, Lueders-Avoca; Riley Springer, So., Quarterback, Guthrie; Caleb Valerio, Jr., Running Back, Jayton; Michael Medford, Jr., Running Back, Rule; Hadley Ray, Fr., Full Back, Guthrie; Reid Freeman, So., Spread Back, Guthrie; Fabian Hollingsworth, Sr., Utility Back, Rule; Magnus Dreyer, So., Kicker, Lueders-Avoca; Alex Chisum, Sr., Special Teams, Jayton

Second Team Defense: Bobby Jo Nieto, Sr., Nose guard, Rule; Mateo Aguilar, Sr., Defensive Lineman, Rule; Danny Kreger, Sr., Defensive Lineman, Rule; Hadley Ray, Fr., Defensive Lineman, Guthrie; Ethan Lieb, Sr., Defensive Lineman, Lueders-Avoca; Kiya Bailey, Sr., Linebacker, Rule; Michael Medford, Jr., Linebacker, Rule; Riley Moore, Sr., Cornerback, Lueders-Avoca; Rue Dancer, Fr., Cornerback, Rule; Tripp Scott, Jr., Safety, Jayton; Riley Springer, So., Safety, Guthrie; Reid Freeman, So., Utility Guthrie

NOTE: All district teams for Districts 1-1A, Division II; 3-1A, Division II; 4-1A, Division II; 2-1A, Division I; 4-1A, Division I; and 5-A, Division I could not be located.