65th Annual Somervell County Youth Fair results

The 65th Annual Somervell County Youth Fair was held Jan. 14-16 at the Somervell County Expo Center. Following are the results:

– Junior Beef Cattle - Breeding Beef Cattle

• Spring Heifer Calves

1. Eli Gage Woodruff; 2. Paul Hayes V; 3; Dixie Snodgrass; 4; Ashlynne Conner (Jr. Showmanship)

• Junior Heifer Calves

1. Ainslea Hayes

•Senior Heifer Calves

1. Payton Alexander (Grand Champion; Sr. Showmanship)

•Summer Yearling Heifers

1. Rylee Mills

•Junior Yearling Heifers

1. Ainslea Hayes (Reserve Champion)

– Market Steers

• Class 1

1. Kanyon Keese; 2. Ainslea Hayes

• Class 2

1. Paul Hayes V (Grand Champion, $10,000); 2. Hudson White (Reserve Champion, $4,500); 3. Ainslea Hayes

• Class 3

1. Jenna White

– Swine

• Breeding Swine - Breeding Gilts

1. Sierra Heiner (Grand Champion); 2. Jake West (Reserve Champion)

– Market Swine

• Class 1

1. Piper Pillow; 2. Addison Turner; 3; Jacee Canderbeck; 4. Taylee Whalen; 5. Libby Turner; 6. Sara K. Ellenberger

• Class 2

1. Wyatt Lawson; 2. Delaila Gomes; 3. Wyatt Lawson; 4. Bodee Mausser; 5. River Yates; 6. Kelsey Randall

• Class 3

1. Chandler Davis; 2. Chandler Davis; 3. Addison Turner; 4. Eastin Moody; 5. Jaxson Pillow; 6. Sierra Heiner; 7. Emma Parrish

• Class 4

1. Kallie Davis; 2. Jake Vanderbeck; 3. Morgan Lawson; 4. Daniel Gomez; 5. Delaila Gomez; 6. Jaxson Pillow; 7. Scott Statler; 8. Ella Hubert

• Class 5

1. Chandler Davis (Grand Champion, $5,800); 2, Jake Vanderbeck (Sr. Showmanship); 3. Libby Turner; 4. Taylee Whalen; 5. Ella Hubert; 6. Piper Pillow; 7. Isaac Delgado; 8. Jadon Sinclair

• Class 6

1. Kelsey Randall (Jr. Showmanship); 2. Morgan Lawson; 3. Bodee Mausser; 4. Jacee Vanderbeck; 5. Boyd Statler; 6. Kelsey Randall; 7. Jayde Umphress; 8. Samuel Gomez

• Class 7

1. Jaxson Pillow (Reserve Champion, $3,500); 2. Emma Parrish; 3. Jacee Vanderbeck; 4. Taylee Whalen; 5. Jadon Sinclair; 6. Sierra Heiner; 7. Jake West

• Class 8

1. Addison Turner; 2. Piper Pillow; 3. Wyatt Lawson; 4. Taylee Whalen; 5. Jake West; 6. Jaxson Pillow

–Goats

• Wether Dams

1. Stevie Martinez (Grand Champion); 2. Kord Henry (Reserve Champion); 3. Hoyt Dempsey; 4. Dakota Dunson; 5. Rawlins Henry; 6. Austin Brown; 7. Carli Rosson; 8. Andrew Clark

– Market Goats – Light

• Class 1

1. Kord Henry (Division Champion/Jr. Showmanship); 2. Corey Rosson; 3. Caden Whitewood; 4. Ignatius Lamure; 5. Lanie Whitewood; 6. Jesse Whitewood

• Class 2

1. Austin Brown (Reserve Division Champion); 2. Rawlins Henry; 3. Joryn Dillard; 4. Wesson Smith; 5. Ashlynne Conner; 6. Hannah Cantwell; 7. Lillian Lamure

– Market Goats - Medium

• Class 1

Dakota Dunson (Grand Champion, $3,200/Division Champion); 2. Braxton Ridings; 3. Rawlins Henry; 4. Kellen Rosson; 5. Claire Cantwell; 6. Patton Prescott; 7. Joryn Dillard

• Class 2

1. Austin Brown (Reserve Champion/Sr. Showmanship/Reserve Division Champion); 2. Dakota Dunson; 3. Andrew Clark; 4. Austin Brown; 5. Carli Rosson; 6. Hannah Cantwell; 7. Claire Cantwell

– Market Goats - Heavy

• Class 1

1. Kord Henry (Jr. Showmanship/Division Champion); 2. Dakota Dunson (Reserve Division Champion); 3. Andrew Clark; 4. Corey Rosson; 5. Hoyt Dempsey; 6. Braxton Ridings; 7. Mackenzie Wooten

•Class 2

1. Carli Rosson; 2. Hoyt Dempsey; 3. Carly Jo Wright; 4. Eli Gage Woodruff; 5. Carly Jo Wright; 6. Kirstyn Wilson; 7. Kirstyn Wilson

– Sheep - Breeding Sheep

1. Austin Brown (Grand Champion); 2. Rawlins Henry (Reserve Champion); 3. Kord Henry

– Market Lambs

• Southdown

1. Jackson Miller; 2. Emilia Delay; 3. Lily Delay

• Hair Sheep - Light

1. Jenna Harmon (Reserve Champion, $1,750/Sr. Showmanship); 2. Jenna Harmon; 3. Kord Henry (Jr. Showmanship)

• Fine Wool Cross - Light

1. Kalyn Quesenbury; 2. Tara Harmon; 3. Julianne Delay

• Medium Wool - Light

1. Austin Brown (Grand Champion, $3,500; Reserve Champion Goat); 2. Jenna Harmon; 3. Lucas Delay

•Medium Wool - Medium

1. Austin Brown; 2. Tara Harmon; 3. Kalyn Quesenbury

– Breeding Rabbits

• Fancy Does - Junior

1. Brooklynn Peterson; 2. Katherine Vivion; 3. Addyson Davis

• Fancy Bucks - Junior

1. Julianne Connally (Jr. Showmanship); 2. Ethan Murphy; 3. Brooklynn Peterson

• Meat Does - Senior

1. Campbell Morris (Best of Show); 2. Grace Gaines

• Meat Buck - Junior

1. Jeff Morris (Best Opposite)

• Meat Bucks - Senior

1. Campbell Morris; 2. Josiah Gaines; 3. Kira Gaines

• Meat Rabbits

1. Jeff Morris (Grand Champion, $1,800/Grand Champion Cake); 2. Campbell Morris (Reserve Champion, $1,600); 3. Jeff Morris; 4. Kalea Roach; 5. Sierra Villa; 6. Grace Gaines; 7. Addison Nance; 8. Sienna Villa; 9; Josiah Gaines; 10. Jaxon Edgar

• Single Fryer

1. Kalea Roach; 2. Addison Nance

– Poultry

• Bantams

1. Natalyn Dugle; 2. Natalyn Dugle (Best of Show)

• Commercial Broilers

1. Cullen Kickhoefer (Grand Champion, $1,400/Sr. Showmanship); 2. Tanner Boucher (Reserve Champion, $1,800); 3. Charlie Outen; 4, Kennedy Mcknight; 5. Helen Hauptman; 6. JJ Flippen (Jr. Showmanship); 7. Aimee Flippen; 8. Tanner Boucher; 9. Aimee Flippen; 10. Erin Outen; 11. JJ Flippen; 12. Cadey Mikulenka; 13. Cameron Pena; 14. Cameron Pena; 15. Austin Brown; 16. Austin Brown

• Standard Breeds

Cock

1. Cadey Mikulenka

Hen

1. Cadey Mikulenka

— Family Living Show

• Art - Intermediate (3rd-5th Grade)

Color Drawing (colored pencil/crayon/pastel)

1. Morgan Lawson

Photography

1. Lanie Whitewood

• Art - Junior High (6th-8th Grades)

Photography

1. Payton Alexander; 2. Josiah Gaines; 3. River Yates; 3. Ella Hubert; 4. Dixie Snodgrass; 5. Campbell Morris; 6. Charlie Outen; 7. Cadey Mikulenka

Painting

1. Sophia Veno

• Art - High School (9th-12th Grades)

1. Julianna Delay; 2. Jaycee A Flynn; 3. Jackson Miller

Mixed Media

1. Mary Young (Grand Champion/Grand Champion/Best of Show)

Clothing (3rd-5th Grades)

1. Tynlee Smith (Best of Show)

Clothing (6th-8th Grades)

1. Charlie Outen (Grand Champion/Best of Show)

• Crafts (3rd-5th Grades)

Recycled Clothing

1. Tynlee Smith (Best of Show)

• Clothing (6th-8th Grades)

Miscellaneous Items

1. Charlie Outen (Grand Champion/Best of Show)

• Crafts (3rd-5th Grades)

Clay

1. Kira Gaines

Holiday Decorations

1. Jayde Umphress

Recycled Crafts

1. Cora Miller

Tie-Dyeing

1. Helen Hauptman

Other

1. Wessen Smith (wood word)

• Crafts (9th-12th Grades)

Needlework/Cross-Stitch

1. Grace Gaines (Best of Show)

• Crafts (6th-8th Grades)

Holiday Decorations

1. Cadey Mikulenka

Lamps

1. River Yates

Needlework/Cross-Stitch

1. Carli Rosson

Recycled Crafts

1. Liam Miller

Shirt Decoration

1. River Yates

Other

1. Josiah Gaines (Hand-turned ink pen)

– Foods (3rd-5th Grades)

• Decorated Cakes

1. Morgan Lawson; 2. Jaycie Whitt

• Layer Cakes

1. Tynlee Smith; 2. Helen Hauptman

• Pound Cakes

1. Grace Ginn; 2. Piper Pillow; 3. Kellen Rosson

• Sheet Cakes

1 Kirstyn Wilson

• Bar Cookies

1. Jayde Umphress

• Drop or Roll Cookies

1. Kellan Graue; 2. Kirstyn Wilson

• Candies

1. Jayde Umphress; 2. Kamrynn Reedy

• Pies and Cobblers

1. Natalie Ward (Best of Show); 2. Corey Rosson

• Sweet Rolls

1. Luke Ginn

• Yeast Breads

1. Cora Miller

• Creative Mixes

1. Cora Miller

• Jams/Jellies/Preserves

1. Natalie Ward

• Pickles (cucumbers only)

1. Helen Hauptman

• Foods (6th-8th Grades)

Coffee Cakes

1. Charlie Outen; 2. Kinley Reynolds; 3. Kennedy Graue

Decorated Cakes

1. Justyn Wilson; 2. Charlie Outen; 3. Sophia Veno; 4. Kaitlyn Watson

Decorated Cupcakes

1. Campbell Morris; 2. Dixie Snodgrass

Decorated Cookies

1. Kristen Sanchez

Layer Cakes

1. Kinley Reynolds

Pound Cakes

1. Ashlynne Conner; 2. Ella Huber; 3. River Yates; 4. Martin Reedy

Sheet Cakes

1. Sara K. Ellenberger

Bar Cookies

1. Liam Miller (Best of Show) 2. Cadey Mikulenka

Drop or Roll Cookies

1. Dixie Snodgrass; 2. Martin Reedy

Candies

1. Campbell Morris; 2. Kalie Paxton; 3. Sam Reedy

Pies and Cobblers

1. Justyn Winn; 2. Payton Alexander; 3. Carli Rosson; 4. Sara K. Ellenberger

Fruit or Nut Quick Breads

1. Payton Alexander; 2. Kristen Sanchez; 3. Sam Reedy

Creative Mixes

1. Sophia Veno; 2. Liam Miller

Jams/Jellies/Preserves

1. Kalie Paxton; 2. Kaitlyn Watson

Pickles (Cucumbers only)

1. Kennedy Graue

• Foods (9th-12th Grade)

Coffee Cakes

1. Sierra Heiner; 2. Julissa Cardona

Decorated Cakes

1. Cameron Pena; 2. Grace Gaines; 3. Merissa Pinal

Decorated Cupcakes

1. Delaney Lauderdale; 2. Cadi Grimmett; 3. Jeff Morris; 4. Matthew Dougherty; 5. Cameron Pena

Decorated Cookies

1. Kate Reedy

Layer Cakes

1. Maci Grimmett; 2. Emily Rosentreter; 3. Catalina Sanchez

Pound Cakes

1. Jeff Morris; 2 Aubrey Ward; Ashlynn Perry

Sheet Cakes

1. Jaycie Flynn

Bar Cookies

1. Blake Perry; 2. Kate Reedy; 3. Adan Vazquez; 4. Brayden Lively

Drop or Roll Cookies

1. Ashlynn Perry; 2. Jeana Douglas; 3. Nick Cruse; 5. Lakshesh Luhana; 6. Raya Point; 6. Dakotah Nelson

Candies

1. Emily Rosentreter; 2. Danica Paxton

Pies and Cobblers

1. Madeleine Kirkley; 2. Jeana Douglas

Fruit or Nut Quick Breads

1. Danica Paxton; 2. Blake Perry; 3. Emma Parrish; 4. Jackson Miller

Sweet Rolls

1. Zach Styles

Yeast Breads

1. Jackson Miller

Jams/Jellies/Preserves

1. Aubrey Ward

Dehydrated Fruits and Vegetables

1. Emma Parrish

Pickles (cucumbers only)

1. Scott Statler; 2. Erin Outen

– Project/Job

• Mechanics

1. Glen Rose FFA Deer Stand (Grand Champion, $1,600); 2. Glen Rose FFA Forge (Reserve Champion, $1,800)

– 2021 Award Winners

• Clyde Sexton Memorial Award (FFA) - Jacee Vanderbeck

• D.O. Timmerman Memorial Ward (FCCLA) - Ashlynn Perry

• J.O. Pruitt Memorial Award (4-H) - Eli Gage Woodruff

• Senior Top Hand Award - Emery Brewer

• Junior Top Hand Award - Rawlins Henry

– 2021 Belt Buckle Winners - Market Classes

• Grand Champion Steer - Paul Hayes V

• Reserve Champion Steer - Hudson White

• Grand Champion Market Swine - Chandler Davis

• Reserve Champion Market Swine - Jaxson Pillow

• Grand Champion Market Goat - Dakota Dunson

• Reserve Champion Market Goat - Austin Brown

• Grand Champion Market Lamb - Austin Brown

• Reserve Champion Market Lamb - Jenna Harmon

• Grand Champion Rabbit Meat Pen - Jeff Morris

• Reserve Champion Rabbit Meat Pen - Campbell Morris

• Grand Champion Poultry - Cullen Kickhoefer

• Reserve Champion Poultry - Tanner Boucher

– 2021 Belt Buckle Winners - Showmanship

• Jr. Cattle Showmanship - Ashlynne Conner

• Sr. Cattle Showmanship - Payton Alexander

• Jr. Swine Showmanship - Kelsey Randall

• Sr. Swine Showmanship - Jacee Vanderbeck

• Jr. Goat Showmanship - Kord Henry

• Sr. Goat Showmanship - Austin Brown

• Jr. Lamb Showmanship - Kord Henry

• Sr. Lamb Showmanship - Jenna Harmon

• Jr. Rabbit Showmanship - Julianne Connally

• Sr. Rabbit Showmanship - Jeff Morris

• Jr. Poultry Showmanship - Cullen Kickhoefer

• Sr. Poultry Showmanship - JJ Flippen

– 2021 Belt Buckle Winners - Breeding

• Grand Champion Heifer - Payton Alexander

• Reserve Champion Heifer - Ainslea Hayes

• Grand Champion Breeding Gilt - Sierra Heiner

• Reserve Champion Breeding Gilt - Jake West

• Grand Champion Wether Doe - Stevie Martinez

• Reserve Champion Wether Doe - Kord Henry

• Grand Champion Breeding Sheep - Austin Brown

• Reserve Champion Breeding Sheep - Rawlins Henry

• Best of Show Rabbits - Campbell Morris

• Best Opposite Rabbit - Jeff Morris

• Best of Show Poultry - Natalyn Dugle

– 2021 Family Living Champions

• Crafts & Clothing - Grand Champion

Charlie Outen

– Foods - Grand Champion

Jeff Morris

– 2021 Ag Mech Champions

• Grand Champion: Glen Rose FFA - Deer Stand

• Reserve Grand Champion: Glen Rose FFA - Forge

– 2021 Art Champions

• Grand Champion: Mary Young