Glen Rose Reporter

Glen Rose High School Class of 2021 Top 10% (listed order by rank): Jenna N. White, valedictorian; Ashlynn B. Perry, salutatorian; Paloma Y. Gonzales Almaraz; Lindsay F. Andress; Erin C. Outen; Kellis L. Giesen; Abby D. Stephenson; Ava G. Capps; Trinidy R. McCoy; Xochitl A. Corrujedo Barrios; Sammuel L. Alriedge; Rylee R. Thrasher; Amanda Moa; and Emery D. Brewer

List of graduates, in alphabetical order:

• Karel Alderete

• Sammuel Aldriedge

• Lindsay Andress

• Corwyn Aper

• Ayari Araujo

• Felicity Austin

• Addison Barber-Williams

• Courtney Barker

• Elizabeth Barraza

• Mayra Barrios

• Colin Beatty

• Makenzi Berry

• Sarah Bope

• Elizabeth Bowles

• Lilla Boyett

• Emery Brewer

• Austin Brown

• Tristan Brown

• Gillian Bryson

• Zoe Bush

• Hannah Cantwell

• Ava Grace Capps

• Julissa Cardona

• Hannah Carr

• Hannah Carter

• Fisher Chism

• Alexis Cline

• Dylan Clingenpeel

• Bailey Coker

• Aubrie Coleman

• Xochitl Carrujedo

• Kanyon Cowan-Keese

• Nicholas Cruse

• Xhaxany Cuellar

• Mason Daniels

• Garett Davis

• Dulce De Reza

• Matias De Reza

• Miranda Debnar

• Izaac Delgado

• Davis Dempsey

• Andrew Diaz

• Isaiah Dougherty

• Jeanna Douglas

• Zach Douglas

• Jennifer Escobar

• Nicholas Faith

• Lisna Flores

• Makenzie Floyd

• Ayeisha Garcia

• Jazmin Garcia

• Mason Garza

• Kellis Giesen

• Jose Gomez

• Paloma Gonzalez

• Nicholas Greenwell

• Maci Grimmett

• Matthew Hammonds

• Emalie Harrison

• Julien Harte

• Sierra Heiner

• Tori Hellerud

• Gavin Henrich

• Angela Herrera

• Casey Herrera

• Kaitlyn Howard

• Juan Huerta

• Bradley Hunt

• Kinley Ibarra

• Carl Ivener

• Hope Jones

• Jace Karels

• Keegan Kilpatrick

• Abby Koerner

• Kylie Langley

• Jack Lin

• Haven Linnabery

• Emma Lozier

• Amanda Mao

• Jacob Martin

• Katie Martinez

• Trayle McClure

• Trinidy McCoy

• Taylor McKenzie

• Erakah Mendez Hernandez

• Owen Mills

• Zaidey Mills

• Alexis Mims

• Jocelyn Mims

• Israel Montalvo

• Kolton Mooney

• Gabriel Morales

• Cody Morton

• Keira Naranjo

• Seth Nicholson

• Mackenzie Nightingale

• Victor Noyola

• Erin Outen

• Amber Parker

• Ashlynn Perry

• Blake Perry

• Sebastian Peterson

• Ruth Point

• Colby Pounds

• Kyra Prince

• Anna Ragon

• Emma Ragon

• Jesus Ramirez

• Melanie Reed

• Gabriel Rios

• Daniel Rodriguez

• Gerardo Rodriguez

• Reagan Rodriguez

• Audie Ross

• Jack Roush

• John Sanchez

• Kampbell Scheu

• Caden Schinagel

• Joseph Seidenglanz-Martin

• Noah Sheffield

• Faith Shuffield

• Brian Silva

• Kerry Stanton

• Abby Stephenson

• Tegan Stewart

• Garrett Stivers

• Zachary Styles

• Canyon Thompson

• Rylee Thrasher

• Jacob Treadaway

• Israel Valles

• Jacee Van Derbeck

• Alyssa Ward

• Zoee Watson

• Jenna White

• Laney Whitefield

• Tristan Whitt

• Tatum Wilson

• Austin Worthen

• James Wright