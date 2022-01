Somervell County youth have chance to shine at annual fair

Glen Rose Reporter

The 66th Annual Somervell County Youth Fair was held Jan. 13-15 at the Somervell County Expo Center. Following are the results:

2022 Somervell County Youth Fair Champions

• Grand Champion Market Steer: Hudson White

• Reserve Grand Champion Market Steer: Ainslea Hayes

• Grand Champion Heifer: Payton Alexander

• Reserve Grand Champion Heifer: Eli Gage Woodruff

• Grand Champion Market Swine: Kelsey Randall

• Reserve Grand Champion Market Swine: Chandler Davis

• Grand Champion Breeding Swine: Kelsey Randall

• Reserve Grand Champion Breeding Swine: Piper Pillow

• Grand Champion Market Lamb: Tara Harmon

• Reserve Grand Champion Market Lamb: Jenna Harmon

• Grand Champion Market Goat: Dakota Dunson

• Reserve Grand Champion Market Goat: Dakota Dunson

• Grand Champion Wether Dam: Dakota Dunson

• Reserve Grand Champion Wether Dam: Karli Rossen

• Grand Champion Commercial Broilers: Aimee Flippen

• Reserve Grand Champion Commercial Broilers: Payton Alexander

• Best of Show Poultry: Natalyn Dugle

• Grand Champion Meat Rabbits: Grace Gaines

• Reserve Grand Champion Meat Rabbits: Jeff Morris

• Best of Show Rabbit: Josiah Gaines

• Best Opposite Rabbit: Grace Gaines

• Grand Champion Ag Mechanics Project: Hudson Morris/Jackson Miller

• Reserve Champion Ag Mechanics Project: Jackson Roberts/Canyon Owens/Braulio Silva

2022 Somervell County Youth Fair

CATTLE

• Breeding cattle

(Spring Heifer Calves)

1. Ainslea Hayes, GR FFA; 2. Dixie Snodgrass, GR FFA

(Junior Heifer Calves)

1. Payton Alexander, SC 4-H; 2. Ashlynne Conner, SC 4-H

(Senior Heifer Calves)

1. Payton Alexander, SC 4-H; 2. Paul Hayes V., GR FFA; 3. Kaden Sheehan, SC 4-H

(Summer Yearling Heifers)

1. Eli Gage Woodruff, SC 4-H

• Market Steers

Class 1

1. Ainslea Hayes, GR FFA

Class 2

1. Rylee Mills, SC 4-H; 2. Paul Hayes V, GR FFA; 3. Rylee Mills, SC 4-H

Class 3

1. Ainslea Hayes, GR FFA; 2. Emma Parrish, GR FFA

Class 4

1. Hudson White, GR FFA; 2. Eli Gage Woodruff, SC 4-H

POULTRY

• Bantams

Cock

1. Natalyn Dugle, SC 4-H; 2. Helen Hauptman, SC 4-H

Hen

1. Helen Hauptman, SC 4-H

Pullet

1. Natalyn Dugle, SC-4-H

• Commercial Broilers

1. Aimee Flippen, SC 4-H; 2. Payton Alexander, SC 4-H; 3. Payton Alexander, SC 4-H; 4. Tanner Boucher, GR FFA; 5; Cullen Kickhoefer, GR FFA; 6. Helen Hauptman, SC 4-H; 7. Helen Hauptman, SC 4-H; 8. Tanner Boucher, GR FFA; 9. JJ Flippen, SC 4-H; 10. Charlie Outen, SC 4-H

• Standard Breeds

Cock

1. Cadey Mikulenka, SC 4-H

Hen

1. Cadey Mikulenka, SC 4-H

RABBITS

• Fancy Does-Junior

1. Brooklynn Peterson, GR FFA

• Fancy Bucks-Junior

1. Brooklynn Peterson, GR FFA; 2. Brooklynn Peterson, GR FFA

• Fancy Bucks -Senior

1. Julianne Connally, SC 4-H

• Meat Does-Senior

1. Josiah Gaines, SC 4-H

• Meat Bucks-Junior

1. Josiah Gaines, SC 4-H

• Meat Bucks-Senior

1. Grace Gaines, SC 4-H

• Meat Rabbits

1. Grace Gaines, SC 4-H; 2. Jeff Morris, SC 4-H; 3. Hudson Morris, GR FFA; 4. Josiah Gaines, SC 4-H; 5. Josiah Gaines, SC 4-H; 6. Kira Gaines, SC 4-H; 7. Kalea Roach, NCTA FFA; 8 Jeff Morris, SC 4-H; 9. Kalea Roach, NCTA FFA

• Single Fryer

1. Kalea Roach, NCTA FFA

SWINE

• Breeding Gilts

1. Kelsey Randall, GR FFA; 2 Piper Pillow, GR FFA; 3; Jaxon Pillow, GR FFA; 4. Kelsey Randall, GR FFA; 5. Jaycie Whitt; SC 4-H

• Market Swine

Minor Breeds

Class 1

1. Emma Parrish, GR FFA; 2. Kelsey Randall, GR FFA; 3. Jake West, GR FFA; 4. Taylee Whalen, GR FFA; 5. Piper Pillow, GR FFA

• Crosses, Hamps, Yorks

Class 2

1. Chandler Davis, GR FFA; 2. Avery Noyola; SC 4-H; 3. Gentry Golliday, GR FFA; 4. Taylee Whalen, GR FFA; 5. Libby Turner, GR FFA; 6. Sara Ellenberger, SC 4-H; 7. Lexee Simpson, GR FFA

Class 3

1. Jake West, GR FFA; 2. Grace Ginn, GR FFA; 3. Nraxtin Moody, GR FFA; 4. Margaux Daniels, GR FFA; 5. River Yates, SC 4-H; 6. Bodee Mauser, GR FFA

Class 4

1. Chandler Davis, GR FFA; 2. Addison Turner, GR FFA; 3. Jaxon Pillow, GR FFA; 4. Kallie Davis, GR FFA; 5. Piper Pillow, GR FFA; 6. Jaycie Whitt, SC 4-H

Class 5

1. Gentry Golliday, GR FFA; 2. Kelsey Randall, GR FFA; 3. Jake West, GR FFA; 4. Luke Ginn, GR FFA; 5. Taylee Whalen, GR FFA; 6. Kaasen Noyola, SC 4-H; 7. Eastin Moody; GR FFA; 8. Scott Statler, GR FFA

Class 6

1. Kelsey Randall, GR FFA; 2. Chandler Davis, GR FFA; 3. Jaxon Pillow, GR FFA; 4. Piper Pillow, GR FFA; 5. Jaycie Whitt, SC 4-H; 6. Delaila Gomez, GR FFA; 7. Margaux Daniels, GR FFA

Class 7

1. Kelsey Randall, GR FFA; 2. Addison Turner, GR FFA; 3. Libby Turner, GR FFA; 4. Jake West, GR FFA; 5. Jaycie Whitt, SC 4-H; 6. Samuel Gomez, GR FFA; 7. Boyd Stat;er, GR FFA

Class 8

1. Emma Parrish, GR FFA; 2. Daniel Gomez, GR FFA; 3. Taylee Whalen, GR FFA; 4. Jake West, GR FFA; 5. Jaxon Pillow; GR FFA; Jaxon Pillow, GR FFA

SHEEP

• Market Lambs

Southdown

1. Abby Houck, NCTA FFA; 2. Paul Saleh, NCTA FFA; 3. Benedicte Djontu, NCTA FFA; 4. Jackson Miller, SC 4-H; 5. Cora Miller, SC 4-H

Hair Sheep-Light

1. Jenna Harmon, NCTA FFA; 2. Ty Harmon, NCTA FFA; 3. Kevin Ramirez, NCTA FFA; 4. Hoyt Dempsey, SC 4-H

Hair Sheep-Heavy

1. Jackson Miller, SC 4-H; 2. Nokutenda Siachitema, NCTA FFA; 3. Daniel Birdsong; NCTA FFA; 4. Cora Miller, SC 4-H

Fine Wool Cross Light

1. Tara Harmon, NCTA FFA; 2. Lucas Delay, SC 4-H; 3. Julianne Delay, SC 4-H; 4. Kalyn Quesenbury; GR FFA; 5. Lily Delay, SC 4-H

Medium Wool-Light

1. Tara Harmon, NCTA FFA; 2. Jenna Harmon, NCTA FFA; 3. Ashlynne Conner, SC 4-H; 4. Addyson Davis, SC 4-H

GOATS

• Wether Dams

1. Dakota Dunson, SC 4-H; 2. Carli Rosson, SC 4-H; 3. Dakota Dunson, SC 4-H; 4. Corey Rosson, SC 4-H; 5. Hoyt Dempsey, SC 4-H; 6. Andrew Clark, SC 4-H

• Market Goats

Market Goats-Light

Class 1

1. Lauren Gilley, NCTA FFA; 2. Kime Fraser, GR FFA; 3. Iggy Lamure, SC 4-H; 4. Kirstyn Wilson, SC 4-H

Class 2

1. Jenna Harmon, NCTA FFA; 2. Lanie Whitewood, GR FFA; 3. Lillian Lamure, SC 4-H

Class 3

Braxton Riding, SC 4-H; 2. Kellen Rosson, SC 4-H; 3. Mackenzie Wooten, GR FFA; 4. Kirstyn Wilson, SC 4-H

• Market Goats-Medium

Class 1

1. Dakota Dunson, SC 4-H; 2. Braxton Ridings, SC 4-H; 3. Claire Cantwell, GR FFA; 4. Ben Willey, SC 4-H; 5. Tynlee Smith, SC 4-H

Class 2

1. Hoyt Dempsey, SC 4-H; 2. Brazos Daffan, SC 4-H; 3. Patton Prescott, GR FFA; 4. Wesson Smith, SC 4-H

• Market Goats-Heavy

Class 1

1. Dakota Dunson, SC 4-H; 2. Corey Rosson, SC 4-H; 3. Hoyt Dempsey, SC 4-H; 4. Claire Cantwell, GR FFA

Class 2

1. Carli Rosson, SC 4-H; 2. Carli Rosson, SC 4-H; 3. Andrew Clark, SC 4-H; 4. Caden Whitewood, GR FFA

Class 3

1. Dakota Dunson, SC 4-H; 2. Corey Rosson, SC 4-H; 3. Carli Rosson, SC 4-H; 4. Kime Fraser, GR FFA; 5. Kirsten Wilson, SC 4-H

PROJECTS

• Woodworking

1. Sam Reedy, SC 4-H; 2. Jaycie Flynn, GR FFA; 3. Raleigh Williams, GR FFA; 4, Emma Parrish, GR FFA

• Metalworking

1. GR FFA; 2. Blaine Randall, GR FFA; 3. GR FFA; 4. GR FFA; 5. GR FFA; 6. GR FFA; 7. GR FFA; 8. GR FFA; 9. GR FFA; 10 GR FFA; 11. Andrew Seaton, GR FFA; 12. Andrew Seaton, GR FFA

• Mechanics

1. Hudson Morris, GR FFA