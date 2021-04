Glen Rose High School track results

Glen Rose Reporter

• Varsity Girls Team Results

1. Stephenville, 226.33; Brownwood, 140; 3. Glen Rose, 102; 4. Gatesville, 81.33; 5. Lampasas, 64.33

•Varsity Boys Team Results

1. Stephenville, 171; 2. Lampasas, 166; 3. Brownwood, 128; 4. Gatesville, 108; 5. Glen Rose, 41

* Top 4 in each event qualify for the regional meet

Finals Results (Glen Rose only)

• Girls 200 meters: 2. Frush, Kylie, 26.57

• Girls 400 meters: 1. Frush, Kylie, 1:00.99

• Boys 400 Meters: 1. Gage Cathey, 52.19

• Girls 300 hurdles: 7. Andersen, Reese, 53.06

• Girls 800 meters: 1. Mims, Jocelyn, 2:23,60; 4, Miller, Mignon, 2:31.24; 5. Gomez, Delaila, 2:36.86

• Girls 1600 meters: 1. Mims, Jocelyn, 5:31.83; 5. Gomez, Delaila, 6:01.62; 8. Contreras, Bianca, 6:20.55

• Girls 3200 meters: 1. Mims, Jocelyn, 12:15.78; 5. Contreras, 14:15.80

• Girls 4x100 relay: 5. Young, Mattison; Andersen, Reese; Waits, Reese; Kirkley, Madeline, 54.42

• Boys 4x100: 4. Silva, Braulio; Stewart, Tegan; Smelser, Gavin; Smith, Caden, 45.98

• Girls 4x200: 5. Kirkley, Madeline; Waits, Reese; Sehnert; Ava; Worthen, Addison, 1:54.15

• Girls 4x200: Silva, Braulio; Stewart, Tegan; Smelser, Gavin; Smith, Caden, 1:35.36

• Girls 4x400: 2. Mills, Zaidey; Miller, MIgnon; Sehnert, Ava; Frush, Kylie, 4:14.71

• Boys 4x400: 3. Smelser, Gavin; Smith, Caden; Chism, Fisher; Cathey, Gage, 3:37.16

• Girls High Jump: 7. Emily Boucher, 8-8; 8. Sehnert, Ava, 8-8

• Girls Pole Vault: 5. McFarland, Remington, 8-0; 7. Morris, Jewel, 7-0

• Boys Pole Vault: 5. Black, Tristan, 11-6

• Girls Long Jump: 2. Mills, Zaidey, 16-10

• Girls Triple Jump: 1. Frush, Kylie, 36-05.25

• Boys Discus: 6. Aldriedge, Sammy 134-7

• Girls Shot Put: 8. Flippen, Aimee, 28-03

• Boys Shot Put: 7. Aldriedge, Sammy, 42-02.50